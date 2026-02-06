Heart Health: महिलाओं से 7 साल पहले खराब होता है पुरुषों का दिल? नई रिसर्च में खुलासा

स्टडी में पाया गया कि पुरुषों में 5% हृदय रोग का खतरा औसतन 7 साल पहले दिखने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो पुरुषों में करीब 50.5 साल की उम्र तक 5% लोग दिल की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि महिलाओं में यही स्तर 57.5 साल की उम्र में पहुंचता है। सबसे ज्यादा फर्क कोरोनरी हार्ट डिजीज (CHD) में देखा गया। पुरुषों में यह बीमारी महिलाओं के मुकाबले करीब 10 साल पहले शुरू हो जाती है। हालांकि स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर के मामलों में पुरुष और महिला दोनों में जोखिम लगभग एक जैसी उम्र में दिखा।चौंकाने वाली बात यह है कि 35 साल की उम्र से ही पुरुषों और महिलाओं के दिल की सेहत में फर्क दिखने लगता है, और यह अंतर मिड-एज तक बना रहता है।