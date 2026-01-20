20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Disease Risk: हार्ट अटैक का खतरा 56% ज्यादा! अगर आप भी करते हैं रात में ये गलती, तो आज ही बदल लें, वरना पछताएंगे!

Heart Disease Risk: रात में टीवी या लाइट जलाकर सोने से दिल की बीमारियों, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। जानिए स्टडी क्या कहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 20, 2026

Heart Disease Risk

Heart Disease Risk (photo- gemini ai)

Heart Disease Risk: सोते समय टीवी चालू छोड़ देना या बेडरूम में हल्की रोशनी जलाकर सोना कई लोगों को आरामदायक लगता है। लेकिन हालिया रिसर्च बताती है कि यह आदत धीरे-धीरे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। रात में रोशनी के संपर्क में रहकर सोने से हृदय रोग, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

क्या कहती है नई रिसर्च

ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इस विषय पर एक बड़ी स्टडी की। इसमें ब्रिटेन के लगभग 90,000 वयस्कों को करीब नौ साल तक ट्रैक किया गया। प्रतिभागियों को खास लाइट सेंसर दिए गए थे, जिनसे यह रिकॉर्ड किया गया कि वे लोग सोते समय कितनी रोशनी के संपर्क में रहते हैं। इस वजह से स्टडी के नतीजे ज्यादा भरोसेमंद माने जा रहे हैं।

दिल की बीमारियों का खतरा 56% तक ज्यादा

रिसर्च में पाया गया कि जो लोग पूरी तरह अंधेरे कमरे में सोते थे, उनकी तुलना में रात में रोशनी के बीच सोने वालों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा करीब 56 प्रतिशत ज्यादा था। खास तौर पर महिलाओं में यह जोखिम और भी अधिक देखा गया, जो चिंता की बात है।

अलग-अलग बीमारियों का बढ़ा जोखिम

स्टडी के मुताबिक, रोशनी में सोने से हार्ट फेल्योर यानी दिल की कमजोरी का खतरा लगभग 47 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, उसका खतरा करीब 32 प्रतिशत ज्यादा पाया गया। वहीं स्ट्रोक का खतरा भी लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ देखा गया।

रात की रोशनी क्यों बनती है दुश्मन

रात में रोशनी शरीर की सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी को बिगाड़ देती है। यही घड़ी नींद, हार्मोन का स्राव, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। जब अंधेरा नहीं होता, तो शरीर ठीक से समझ नहीं पाता कि आराम का समय है, जिससे अंदरूनी सिस्टम पर दबाव पड़ने लगता है।

नींद पर पड़ता है सीधा असर

कृत्रिम रोशनी मेलाटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को कम कर देती है। इससे नींद बार-बार टूटती है और गहरी नींद नहीं मिल पाती। लंबे समय तक खराब नींद दिल और रक्त संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है।

दिल को स्वस्थ रखने के आसान उपाय

अगर आप दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सोते समय कमरे को पूरी तरह अंधेरा रखें। टीवी और मोबाइल बंद करें, तेज नाइट लाइट से बचें और जरूरत हो तो बहुत हल्की रोशनी का इस्तेमाल करें। अच्छी नींद न सिर्फ थकान दूर करती है, बल्कि दिल की सेहत की मजबूत ढाल भी बनती है।

ये भी पढ़ें

Heart Attack: हार्ट अटैक का ये नया लक्षण युवाओं को बना रहा शिकार! 24 साल की इन्फ्लुएंसर की हुई मौत
स्वास्थ्य
Heart Attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Jan 2026 01:14 pm

Hindi News / Health / Heart Disease Risk: हार्ट अटैक का खतरा 56% ज्यादा! अगर आप भी करते हैं रात में ये गलती, तो आज ही बदल लें, वरना पछताएंगे!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Millets Khane Ke Fayde: डाइट में शामिल करें बाजरे की रोटी, Uric Acid और शरीर की सूजन दोनों हो सकती हैं कम

Millets Khane Ke Fayde, Bajra Roti Benefits, Uric Acid Control Diet,
लाइफस्टाइल

Health Benefits of Gud: भूल जाइए सफेद चीनी! गुड़ के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद? अभी जानें इसकी असली पहचान का तरीका

Health Benefits of Gud
स्वास्थ्य

Yoga for Snoring: नींद में मौत का खतरा! अभी जानें खर्राटों को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका

Yoga for Snoring
स्वास्थ्य

Glioblastoma: न सिगरेट, न शराब, फिर भी हो सकता है ये जानलेवा कैंसर! जानिए आखिर क्यों किसी को भी जकड़ लेती है ये बीमारी

Glioblastoma Brain Cancer
स्वास्थ्य

Health Awareness: साइलेंट किलर हैं ये 7 बीमारियां ले रही हैं भारत में सबसे ज्यादा जान! समय रहते जान लें बचने के उपाय

Health Awareness
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.