Heart Attack: हार्ट अटैक का ये नया लक्षण युवाओं को बना रहा शिकार! 24 साल की इन्फ्लुएंसर की हुई मौत

फे ग्रीनवुड, जिनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ने बताया कि हार्ट अटैक वाले दिन वह खुद को असामान्य रूप से बहुत थका हुआ महसूस कर रही थीं। पूरा दिन उन्होंने सोते हुए ही निकाल दिया। तबीयत ठीक न लगने पर उन्होंने खुद एंबुलेंस बुलाकर अस्पताल जाने का फैसला किया। लेकिन हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह डॉक्टरों को ठीक से यह भी नहीं बता पा रही थीं कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है। वह बार-बार बेहोशी में जा रही थीं।