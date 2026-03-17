17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

सावधान! सिर्फ गर्मी लगना नहीं है मामूली, जानलेवा साबित हो सकते हैं Heat Exhaustion के ये लक्षण

Heat Stroke vs Heat Exhaustion: Heat Stroke और Heat Exhaustion में क्या फर्क है? जानिए गर्मी में होने वाली इन बीमारियों के लक्षण, खतरे और बचाव के आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 17, 2026

Heat Exhaustion

Heat Exhaustion (photo- gemini ai)

Heat Stroke vs Heat Exhaustion: गर्मी का मौसम आते ही तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और इसके साथ ही हीट से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। इनमें सबसे आम हैं Heat Exhaustion और Heat Stroke। दोनों ही ज्यादा गर्मी और शरीर में पानी की कमी की वजह से होते हैं, लेकिन इनकी गंभीरता अलग होती है।

Heat Exhaustion क्या होता है?

Heat Exhaustion एक तरह से शरीर का चेतावनी संकेत है कि अब वह ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पा रहा। जब हम बहुत पसीना बहाते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो यह समस्या शुरू होती है। इसके कुछ आम लक्षण हैं, चक्कर आना, कमजोरी और थकान, सिर दर्द, मतली या उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन, बहुत ज्यादा पसीना आना, त्वचा ठंडी और चिपचिपी लगना शामिल है। अक्सर लोग इन लक्षणों को “सिर्फ गर्मी लगना” समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर खतरनाक हो सकता है।

Heat Stroke क्यों है ज्यादा खतरनाक?

Heat Stroke एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो 40°C या उससे ज्यादा हो सकता है। इसके त्वचा गर्म और सूखी हो जाना, तेज धड़कन, कन्फ्यूजन या बेहोशी, तेज सिर दर्द, उल्टी, दौरे पड़ना (seizures) लक्षण हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है और शरीर के अंगों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।

शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना क्यों खतरनाक है?

कई बार हम शरीर के छोटे-छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, चिड़चिड़ापन, थकान या मांसपेशियों में खिंचाव। ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर ओवरहीट हो रहा है और उसे तुरंत ठंडा करने की जरूरत है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा है?

कुछ लोगों में हीट से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है:

  • बुजुर्ग लोग
  • छोटे बच्चे (0-5 साल)
  • गर्भवती महिलाएं
  • बाहर काम करने वाले लोग
  • एथलीट
  • दिल, डायबिटीज या मोटापे से पीड़ित लोग

हीट इमरजेंसी में क्या करें?

अगर किसी को Heat Exhaustion हो उसे तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं। लेटने दें और आराम कराएं। पानी या ORS पिलाएं। गीले कपड़े या ठंडी पट्टी लगाएं। पंखा या कूलर का इस्तेमाल करें। अगर 30 मिनट में सुधार न हो, तो डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर Heat Stroke के लक्षण दिखें तुरंत मेडिकल मदद लें। शरीर को जल्दी ठंडा करने की कोशिश करें। ठंडी पट्टी या पानी डालें।

ये भी पढ़ें

Aplastic Anemia क्या है? यह खतरनाक बीमारी चुपचाप कर देती है खून बनना बंद
स्वास्थ्य
Aplastic Anemia

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 05:53 pm

Hindi News / Health / सावधान! सिर्फ गर्मी लगना नहीं है मामूली, जानलेवा साबित हो सकते हैं Heat Exhaustion के ये लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

HPV Vaccine in Periods : पीरियड्स में एचपीवी वैक्सीन लगाना सेफ है या नहीं? स्वास्थ्य मंत्रालय बताई पूरी बात

HPV Vaccine in Periods safe or not, HPV Vaccine in Periods, does HPV Vaccine affect the menstrual cycle,
स्वास्थ्य

महिलाओं के पास नेचुरल सिक्योरिटी वॉल, ब्लॉकेज रफ्तार धीमी, पुरुषों में हार्ट अटैक ‘हाई रिस्क’ क्यों?

Heart Attack High Risk dil ka sach series part 7
Patrika Special News

Kidney Health: किडनी को बचाना है? तो हाई ब्लड प्रेशर को करें काबू! ये 3 टिप्स आएंगे आपके काम

Kidney Health:
स्वास्थ्य

Aplastic Anemia क्या है? यह खतरनाक बीमारी चुपचाप कर देती है खून बनना बंद

Aplastic Anemia
स्वास्थ्य

Sleep Pills Side Effects : नींद की गोली हार्ट सहित इन अंगों के लिए खतरनाक, स्लीप मेडिसिन एक्सपर्ट ने चेताया

Sleep Pills Side Effects, Sleep Pills Bad for Liver, Sleep Pills Bad for Kidney, Sleep Pills Bad for heart,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.