Aplastic Anemia क्या है? यह खतरनाक बीमारी चुपचाप कर देती है खून बनना बंद

आज के समय में इसका इलाज संभव है। युवाओं के लिए सबसे अच्छा इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट माना जाता है, जिसमें किसी मैचिंग डोनर से नई कोशिकाएं दी जाती हैं। सही समय पर इलाज हो जाए तो ठीक होने की संभावना 90% तक हो सकती है। जो मरीज ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, उनके लिए दवाओं के जरिए इलाज किया जाता है, जिससे बोन मैरो धीरे-धीरे रिकवर करने लगता है।