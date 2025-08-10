10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

फैमली हेल्थ सर्वे की बड़ी चेतावनी, 68% महिलाओं में ‘खून की कमी’

MP News: एनीमिया जिसे आम भाषा में 'खून की कमी' भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के भोपाल शहर की महिलाओं में खून की कमी है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में खून की कमी के कारण 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 68 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं। जबकि प्रदेश में यह आंकड़ा 54.7 प्रतिशत है। यही नहीं, भोपाल की करीब 58.4 प्रतिशत किशोरियां भी एनीमिया से पीड़ित हैं। इनमें गांवों की महिलाओं के अलावा पढ़ी लिखी युवतियां भी शामिल हैं।

हो सकते हैं ये लक्षण

एनीमिया जिसे आम भाषा में 'खून की कमी' भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। एनीमिया होने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी, और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

गांधी नगर से आया मेट्रो का ’15वां कोच’, चलेंगे 3 डिब्बे वाले कुल 25 कोच
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

एनीमिया के कारण

पोषण की कमी: धार्मिक वजहों से अंडा आदि का कम सेवन

गर्भधारण की दिक्कतें: बार-बार प्रसव से आयरन स्टोर खत्म होना

अत्यधिक मासिक धर्म: शारीरिक वजहों अत्याधिक रक्तस्राव

आयरन: फोलिक गोलियों से परहेज

थकान और चक्कर: गंभीरता से न लेना

योजनाओं का लाभ नहीं

राज्य की 53 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड का लगभग 40 प्रतिशत भी उपयोग नहीं हो पाया।

त्वचा पीली तो सावधान

आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इससे थकान, कमजोरी, चक्कर आना और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।

क्या करता है आयरन

आयरन आयरन शरीर के लिए जरूरी मिनरल है। यह हीमोग्लोबिन बनाने में अहम भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए शरीर में आयरन बेहद जरूरी है।

जल्द ही स्कूल और कॉलेज स्तर पर एनीमिया के खिलाफ जागरुकता अभियान शुरू किया जाएगा। युवतियों को पर्याप्त आयरन युक्त आहार लेने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर और आइएफए वितरण को मजबूत करके महिलाओं को एनिमिक होने से बचाया जा सकता है। डॉ. मनीष शर्मा, सीएमएचओ, भोपाल

ये भी पढ़ें

सिर्फ 50 मिनट में हो जाएगी ‘मकान-प्लॉट’ की रजिस्ट्री, घर बैठे होगा काम
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 11:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / फैमली हेल्थ सर्वे की बड़ी चेतावनी, 68% महिलाओं में ‘खून की कमी’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.