फैमली हेल्थ सर्वे की बड़ी चेतावनी, 68% महिलाओं में ‘खून की कमी’

एनीमिया जिसे आम भाषा में 'खून की कमी' भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। एनीमिया होने पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी, और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं।