10 हजार करोड़ में चकाचक होंगी एमपी की सड़कें, कैबिनेट का बड़ा फैसला

Roads- मध्यप्रदेशवासियों का आवागमन अब और आसान होगा। प्रदेश की सड़कों की हालत सुधारी जा रही है। राज्य कैबिनेट ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बुरहानपुर में 2500 करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाएं को भी अपनी मंजूरी दे दी। पीएम जनमन योजना के तहत एसटी-एससी बाहुल्य जिलों में विकास कार्यों के लिए कैबिनेट ने खजाने खोल दिए। इन जिलों में 700 करोड़ रुपए के काम होंगे।
राज्य कैबिनेट ने सड़क योजनाओं पर खास ध्यान दिया। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2031 तक जारी रहेगी जिसके अंतर्गत् 17 हजार करोड़ की सड़कें बनेंगी। इसके साथ ही 10 हजार करोड़ रुपए से पुरानी सड़कों का मेंटेनेंस किया जाएगा।
