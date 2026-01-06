10 हजार करोड़ में चकाचक होंगी एमपी की सड़कें, कैबिनेट का बड़ा फैसला

मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बुरहानपुर में 2500 करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाएं को भी अपनी मंजूरी दे दी। पीएम जनमन योजना के तहत एसटी-एससी बाहुल्य जिलों में विकास कार्यों के लिए कैबिनेट ने खजाने खोल दिए। इन जिलों में 700 करोड़ रुपए के काम होंगे।