सिर्फ 50 मिनट में हो जाएगी ‘मकान-प्लॉट’ की रजिस्ट्री, घर बैठे होगा काम

संपदा 0.1 के मुकाबले नया सॉफ्टवेयर जमीनी की खरीदी-बिक्री को आसान बनाने में लोगों की मदद कर रहा है। इसके लिए लॉगिन आइडी होल्डर संबंधित जमीनों की जानकारी देकर घर बैठे रजिस्ट्री का मसौदा प्राप्त कर सकते हैं। इसे अप्रूव करने के साथ ही रजिस्ट्री की तारीख और समय भी मोबाइल पर एसएमएस के जरिए बता दिया जाता है। संपदा सॉफ्टवेयर से सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट डीमैट दस्तावेज में परिवर्तन हो जाता है।