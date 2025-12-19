19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बढ़ेगा कोहरा, घटेगी विजिबिलिटी…पड़ेगी कड़ाके की ठंड; 15 जिलों में अलर्ट जारी

Dense Fog Alert: मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 19, 2025

Dense Fog Alert: देश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी सुबह और रात घना कोहरा आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रीवा में देखने को मिला। यहां पर 50 मीटर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही। इधर, मौसम विभाग ने 15 जिलों घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के द्वारा ताजा बुलेटिन के अनुसार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा, छतरपुर जिलों में अति घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुरैना, सिंगरौली, मऊगंज, सतना, जबलपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, शिवपुरी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर जिलों में मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट और राजगढ़, इंदौर, शाजापुर जिलों में शीतलहर का अलर्ट है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो अगले सात दिन प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। सुबह-शाम घना कोहरा छाने की संभावना है। ठंड और शीतलहर का असर और तेज हो सकता है। लोगों का आवश्यक सावधनियां बरतने की सलाह दी गई है।

कोहरे के कारण ट्रेनें लेट

कोहरे के दिल्ली से भोपाल और इंदौर आने वाली ट्रेनें करीब 20 मिनट से लेकर 4 घंटे तक लेट चल रही हैं। गुरुवार को मालवा, छत्तीसगढ़, कोल्हापुर एसएफ, पंजाब मेल, शताब्दी, झेलम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों पर असर पड़ा। शुक्रवार को भी ऐसा ही रहा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट पहुंची।

इन जिलों में विजिबिलिटी लो

रीवा में 50 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दतिया-सागर में विजिबिलिटी 200-300 के बीच रही। वहीं, ग्वालियर, सतना, जबलपुर में 500-600 मीटर के बीच विजिबिलिटी रही। सबसे कम पारा- शिवपुरी, शाजापुर(गिरवर), राजगढ़, मंदसौर, पचमढ़ी (नर्मदापुरम), मलाजखंड (बालाघाट), रायसेन और मंडला जिलों में रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

मौसम समाचार

weather news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बढ़ेगा कोहरा, घटेगी विजिबिलिटी…पड़ेगी कड़ाके की ठंड; 15 जिलों में अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

एमपी की 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गंभीर रोग, जांच में सामने आई सच्चाई

एमपी के बच्चों और महिलाओं को गंभीर रोग
भोपाल

एमपी में कर्जमाफी पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान, किसानों के लिए बीजेपी के घोषणापत्र का किया जिक्र

agriculture loan
भोपाल

निवेश करनेवाली इज़राइली कंपनियों को देंगे इंसेंटिव, कॉन्सल जनरल से मुलाकात में सीएम का खुला ऑफर

CM Mohan Yadav met with Israel's Consul General Yaniv Revach
भोपाल

खुशखबरी: ‘भोपाल मेट्रो’ का टाइम टेबल जारी, देखें कब-किस स्टेशन से मिलेगी

bhopal-metro
भोपाल

एमपी के इस IAS पर कसा शिकंजा, पूछताछ में महिला टाइपिस्ट ने खोली पोल, किया गिरफ्तार

IAS Santosh Varma
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.