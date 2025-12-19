बढ़ेगा कोहरा, घटेगी विजिबिलिटी…पड़ेगी कड़ाके की ठंड; 15 जिलों में अलर्ट जारी

Dense Fog Alert: देश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी सुबह और रात घना कोहरा आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रीवा में देखने को मिला। यहां पर 50 मीटर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही। इधर, मौसम विभाग ने 15 जिलों घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।