एमपी में कर्जमाफी पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान, किसानों के लिए बीजेपी के घोषणापत्र का किया जिक्र

Farm loan waiver- मध्यप्रदेश में किसानों की हालत खराब है। आर्थिक तंगी के चलते पिछले तीन माह में 9 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। राज्य सरकार से कर्जमाफी की उम्मीद की जा रही है। अनेक किसान संगठन इसकी मांग कर चुके हैं। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री के बयान से ऐसे किसानों को निराशा हो सकती है। उन्होंने कर्जमाफी से साफ इंकार कर दिया है। कृषि मंत्री ने बीजेपी के घोषणापत्र का हवाला देते हुए कहा कि हमने इसका वादा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कर्जमाफी का वादा किया लेकिन इसे पूरा नहीं किया जिसके कारण कमलनाथ सरकार गिर गई।