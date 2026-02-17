19,287 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, नर्मदा परियोजनाओं पर बड़ा दांव, जानें किसे मिला कितना धन?

MP Budget Session 2026 Third Supplementary Budget Presented: मध्यप्रदेश विधानसभा में आज सरकार ने 19,287 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व मद में 8,934 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 10,353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसे चालू वित्तीय वर्ष की आवश्यकताओं और प्राथमिक परियोजनाओं को गति देने के लिए जरूरी बताया। ये अनुपूरक बजट सरकार ने मध्यप्रदेश विधानसभा में 16 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र 2026 (MP Budget Session 2026) के दूसरे दिन पेश किया है।