‘सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है’-एमपी के मंत्री के बयान से मची खलबली

Kailash Vijayvargiya- मध्यप्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को सदन में श्वानों यानि कुत्तों पर चर्चा हुई। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उनके ध्यानाकर्षण पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय Kailash Vijayvargiya ने अध्यक्ष से कहा कि कुत्तों के स्थान पर "श्वान" शब्द का उपयोग होता तो उचित होता। इस पर विधायक आतिफ अकील ने सफाई दी कि कई लोग इस शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे। मुद्दे पर सदन में लंबी चर्चा चली। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहकर खलबली मचा दी कि सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है। हंसी मजाक के बीच श्वानों का मामला चलता रहा।