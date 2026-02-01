17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है’-एमपी के मंत्री के बयान से मची खलबली

Kailash Vijayvargiya- विधानसभा में श्वानों का मामला उठा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में दिया जवाब

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 17, 2026

Minister Kailash Vijayvargiya said that he has to deal with all the dogs

Minister Kailash Vijayvargiya (File Photo Patrika)

Kailash Vijayvargiya- मध्यप्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को सदन में श्वानों यानि कुत्तों पर चर्चा हुई। भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उनके ध्यानाकर्षण पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय Kailash Vijayvargiya ने अध्यक्ष से कहा कि कुत्तों के स्थान पर "श्वान" शब्द का उपयोग होता तो उचित होता। इस पर विधायक आतिफ अकील ने सफाई दी कि कई लोग इस शब्द को समझ ही नहीं पाएंगे। मुद्दे पर सदन में लंबी चर्चा चली। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहकर खलबली मचा दी कि सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है। हंसी मजाक के बीच श्वानों का मामला चलता रहा।

विधायक आतिफ अकील ने आरोप लगाया कि श्वानों की नसबंदी पर भी पैसा खा रहे हैं। इस पर भी सरकार को लज्जा आना चाहिए। दो करोड़ रुपए साल के मिलते हैं उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नसबंदी की बात आएगी तो इंदिरा गांधी तक जाएगी, सुनने वाले ध्यान रख लें।

​आतिक अकील ने शेर सुनाया-

कुत्तों की नसबंदी का ढोल बजाया गया
हर गली में अभियान चलाया गया.
कागजों में शहर हुआ बिल्कुल साफ,
हकीकत में पैसा कहीं और लगाया गया.

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवारा कुत्तों का झुंड सड़क पर दिखे तो नगर निगम को जुर्माना भरना पड़ेगा। भोपाल में पिछले 6 माह के अंदर लगभग 10 हजार के अंदर कुत्ते के काटने की यानि Dog Bite हुई है। श्मशान घाट, कब्रिस्तान में 50-50 के झुंड में कुत्ते आम आदमी पर अटैक करते है। कुत्तों के लिए सरकार द्वारा 5 शेल्टर होम (आश्रय स्थल) बनाए जाने के लिए कहा था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अध्यक्ष ने विधायक अकील को टोका तो भंवरसिंह शेखावत बोल उठे- आज प्रदेश को पहली बार मालूम पड़ रहा है कि कुत्तों के प्रभारी मंत्री भी आदरणीय कैलाशजी हैं… (हंसी) कुत्तों का कुनबा तो बढ़ रहा है… तब अध्यक्ष ने कहा कि आतिक अकील नये हैं, उनको भी प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। इसपर भंवरसिंह शेखावत ने कहा- उनको तो मौका दें लेकिन सुन कहां रहे हैं, यह कुत्ता मंत्रीजी हमारे, कुत्ते के ऊपर जो हैं मंत्रीजी सुनते कहां हैं. वह तो कहते हैं कि कुत्तों पर चर्चा ही मत करो।

विधायक आतिफ अकील ने कुत्तों की आबादी बढ़ने का जिक्र करते हुए जांच की मांग की। विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि मजाक की बजाए सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पर कैलाश विजयवर्गीय Kailash Vijayvargiya ने कहा कि हम सिर्फ भोपाल ही नहीं, सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में श्‍वान के नसबंदी केन्‍द्रों की संख्‍या बढ़ा रहे हैं।

सारे कुत्तों से मुझे निपटना पड़ता है

कैलाश विजयवर्गीय Kailash Vijayvargiya ने इससे पहले चर्चा की शुरुआत में कहा -- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो "श्वान" शब्द के उपयोग के लिए इसलिए कहा क्योंकि यह इस सत्र का पहला ध्यानाकर्षण और वह भी …..(हंसी)। इस पर विधायक भंवर सिंह शेखावत बोले -- वह भी कुत्तों पर और जवाब भी कैलाश विजयवर्गीयजी दे रहे हैं। तब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोल उठे-- सारे कुत्तों से मुझे निपटना पड़ता है… (हंसी)।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है’-एमपी के मंत्री के बयान से मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में भाजपा के दिग्गज नेता की बेटी कांग्रेस में शामिल

bhopal
भोपाल

एमपी की जीडीपी में जबर्दस्त उछाल, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 169050 रुपए हुई

MP Survey 2026
भोपाल

19,287 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, नर्मदा परियोजनाओं पर बड़ा दांव, जानें किसे मिला कितना धन?

MP assembly Budget Session second day
भोपाल

शरीर का ये अदृश्य अंग है ‘शुगर की फैक्ट्री, क्या यही है डायबिटीज का हाई रिस्क?’

Diabetes Reversal Fatty Liver High Risk of diabetes
Patrika Special News

एमपी में प्रति व्यक्ति आय 22.50 लाख रुपए करने का लक्ष्य, सरकार की बड़ी कवायद

MP government aims to increase per capita income to Rs 22.50 lakh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.