एमपी के लाखों पेंशनर्स को बड़ी सौगात, मंत्री ने पारित किया पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्य-प्रणाली और प्रगति के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत 551 हितग्राहियों को 11 करोड़ 2 लाख रुपए, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 736 हितग्राहियों को 13 करोड़ 38 लाख रुपए, 17 हजार 503 दिव्यांग हितग्राहियों को 8 करोड 75 लाख रुपए के सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने बताया कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 325 करोड़ रुपए की राशि प्रतिमाह बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। 53 लाख से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है।