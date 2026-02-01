17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के समयमान-वेतनमान पर बड़ा फैसला, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

Time scale pay - समयमान वेतनमान के एरियर को सर्वोच्च प्राथमिकता, मंत्री प्रहलाद पटेल ने वेतनमान से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 17, 2026

Major decision on time scale pay arrears for employees in MP

Major decision on time scale pay arrears for employees in MP- Demo Pic

Time scale pay - एमपी में कर्मचारियों के समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके एरियर का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल की 64 वीं बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने वेतनमान से जुड़े मामलों पर सख्ती दिखाई। उन्होंने सभी लंबित प्रकरणों की सूची बनाकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में देरी से कार्यकुशलता प्रभावित होती है, इसलिए तुरंत निपटारा करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखना शासन की जिम्मेदारी है।

श्रम कल्याण मंडल की बैठक में मंडल का आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से पारित किया गया। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंडल की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। बैठक में श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन, कल्याण आयुक्त संजय कुमार, श्रमिकों एवं नियोजकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

श्रमिकों के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान को केंद्र में रखते हुए बैठक में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने और प्रारंभिक स्तर पर कॅरियर काउंसलिंग की व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई। श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि श्रम कल्याण बोर्ड में संपूर्ण कंप्यूटरीकरण एमपीएसईडीसी के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा नई श्रम संहिताओं पर संभागीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन संहिताओं के आधार पर राज्य में श्रम कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं।

समयमान वेतनमान के एरियर पर अहम निर्णय

बोर्ड बैठक में भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी समस्याओं के निराकरण पर भी चर्चा हुई। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी समस्याओं के समाधान और सामाजिक सुरक्षा अंशदान जमा न करने वाले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। नियमित कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के एरियर भुगतान पर अहम निर्णय लेते हुए इसे शीर्ष प्राथमिकता देने की बात कही गई।

खेलों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

बैठक में दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण, श्रमिक कल्याण योजनाओं की प्रगति, खेल एवं कौशल विकास गतिविधियों तथा नवीन श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। खेल प्रतियोगिताओं की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में बताया गया कि चचाई और इंदौर में सिलाई केंद्रों को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। वर्तमान में 27 श्रम कल्याण केंद्रों में से 17 में सिलाई-कढ़ाई केंद्र संचालित हो रहे हैं। श्रमिकों के लिए कंप्यूटर केंद्र भी संचालित हैं।

ये भी पढ़ें

जबलपुर में मां-बेटे ने मिलकर किया गुनाह, ट्राली बैग खोला तो हैरान रह गई पुलिस
भोपाल
Police in Jabalpur were shocked to see a mother and son's trolley bag

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 09:41 pm

Published on:

17 Feb 2026 09:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कर्मचारियों के समयमान-वेतनमान पर बड़ा फैसला, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में गर्मियों में नहीं जाएगी बिजली, 7500 जगहों पर लगाए नए ट्रांसफार्मर

New power transformers installed at 7,500 locations in MP
भोपाल

MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजस्व निरीक्षक बने नायब तहसीलदार; आदेश जारी

bhopal news
भोपाल

एमपी के लाखों पेंशनर्स को बड़ी सौगात, मंत्री ने पारित किया पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

Proposal to increase pension amount for lakhs of pensioners in MP
भोपाल

‘सारे कुत्तों से मुझे ही निपटना पड़ता है’-एमपी के मंत्री के बयान से मची खलबली

Minister Kailash Vijayvargiya said that he has to deal with all the dogs
भोपाल

एमपी में भाजपा के दिग्गज नेता की बेटी कांग्रेस में शामिल

bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.