भोपालवासियों का इंतजार खत्म, शहर में दौड़ने वाली है मेट्रो, यहां देखें स्टॉपेज और टाइम टेबल

आज से भोपाल में दौड़ेगी मेट्रो (Photo Source- Patrika)
Bhopal Metro Stoppage And Timetable : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ही देर के भीतर मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। इस अत्याधुनिक मेट्रो रेल सेवा की सौगात आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल करेंगे। सुभाष मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो रवाना की जाएगी। इस दौरान सीएम मोहन और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शहर में दौड़ने वाली पहली मेट्रो की सवारी भी करेंगे। दोनों एम्स पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे।
भोपाल मेट्रो परियोजना में 2 कॉरीडोर लाइन और एक डिपो की आज शुरुआत होने जा रही है। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन 16.74 किलोमीटर है, जबकि ब्लू लाइन 14.16 किलोमीटर की है। ये परियोजना शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय इलाकों को जोड़ते हुए यातायात के दवाब को कम करेगी और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का भी कार्य करेगी।
भोपाल मेट्रो के पहले चरण ऑरेंज लाइन 'प्रायोरिटी कॉरीडोर' का शुभारंभ हो रहा है। करीब 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केन्द्रीय विद्यालय और सुभाष नगर शामिल है।
भोपाल मेट्रो की अनुमानित लागत 10 हजार 33 करोड़ रुपए है। इसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर की लागत 2 हजार 225 करोड़ रुपए है। प्रायोरिटी कॉरिडोर की लंबाई 7 किलोमीटर है और इस कॉरिडोर से रोजाना 3000 लोगों के यात्रा करने की संभावना है।
-उच्च स्तर की सुरक्षा : एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और ग्रेड-4 सिग्निलिंग सिस्टम।
-सुविधाजनक यात्रा के लिये सभी स्टेशनों पर हाई-स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर।
-दिव्यांगजन के लिए सुगम प्रवेश, व्हील चेयर सुविधा, ब्रेल साइनेज।
-आरामदायक कोच : पूर्णत: एसी, आरामदायक सीटिंग और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट।
-पर्यावरण अनुकूल : रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा उत्पादन और सोलर पावर का उपयोग।
-स्मार्ट तकनीक ऑडियो-विजुअल यात्री सूचना प्रणाली और हाई-टेक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर।
समय सारणी के मुताबिक, भोपाल मेट्रो आम जनता के लिए 21 दिसंबर से शुरू होगी। जो एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी। कुल 06.22 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 8 स्टेशन बने हैं, जिनपर स्टॉप होगा। एक तरफ का सफर कुल 25 मिनट का होगा। एक दिन में कुल 9 फेरे संचालित होंगा। मेट्रो ट्रेन एम्स से सुबह 09 और सुभाष नगर से सुबह 09.40 बजे संचालित होगी। रोजाना मेट्रो का अंतिम सफर एम्स से शाम 07 और सुभाष नगर से शाम 06.25 किया जाएगा। इसका न्यूनतम किराया 20 और अधिकतम किराया 70 रुपए निर्धारित किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग