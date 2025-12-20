भोपालवासियों का इंतजार खत्म, शहर में दौड़ने वाली है मेट्रो, यहां देखें स्टॉपेज और टाइम टेबल

समय सारणी के मुताबिक, भोपाल मेट्रो आम जनता के लिए 21 दिसंबर से शुरू होगी। जो एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी। कुल 06.22 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 8 स्टेशन बने हैं, जिनपर स्टॉप होगा। एक तरफ का सफर कुल 25 मिनट का होगा। एक दिन में कुल 9 फेरे संचालित होंगा। मेट्रो ट्रेन एम्स से सुबह 09 और सुभाष नगर से सुबह 09.40 बजे संचालित होगी। रोजाना मेट्रो का अंतिम सफर एम्स से शाम 07 और सुभाष नगर से शाम 06.25 किया जाएगा। इसका न्यूनतम किराया 20 और अधिकतम किराया 70 रुपए निर्धारित किया गया है।