12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘Google’ पर बीमारी सर्च करना खतरनाक, अगर आप भी करते तो हो सकते मानसिक रोगी…

Health news: लोग सर्च इंचन पर बीमारियों की पड़ताल करते हैं और बीमार होने से पहले ही उनमें कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी खराब और अन्य गंभीर बीमारियों का भय बैठ जा रहा है

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Feb 12, 2026

cyberchondria

cyberchondria (Photo Source - Patrika)

Health news: इलाज से पहले मरीजों का इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बीमारियों के लक्षण व उपचार खंगालने की लोगों की आदत अब एक बीमारी बनती जा रही है। इसके साथ ही डॉक्टरों पर उनका भरोसा भी टूट रहा है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दी जाने वाली आधी-अधूरी व डराने वाली स्वास्थ्य जानकारियां लोगों को गुमराह करने के साथ ही उन्हें मानसिक बीमार भी बना रही हैं।

लोग सर्च इंचन पर बीमारियों की पड़ताल करते हैं और बीमार होने से पहले ही उनमें कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी खराब और अन्य गंभीर बीमारियों का भय बैठ जा रहा है। भोपाल में इस तरह की प्रवृत्ति बढऩे को साइबर कॉन्ड्रिया कहा जा रहा है। इसमें मरीज बीमारी से ज्यादा इलाज और दवाओं के साइड इफेक्ट्स से घबराने लगे हैं। परिणामस्वरुप लोग या तो समय पर इलाज नहीं करवा रहे हैं या फिर बीच में ही दवा खाना छोड़ दे रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज से पहले डॉक्टरों को पहले काउंसलिंग करनी पड़ रही है।

केस-1: कैंसर का शक और गूगल का डर

एम्स में ब्रेन की सर्जरी के बाद भोपाल की 45 वर्षीय सुशीला कश्यप (परिवर्तित नाम) का रिश्तेदार एमआइसीयू में भर्ती था। न्यूरो विशेषज्ञ ने बताया कि मरीज 30 प्रतिशत सांस वेंटीलेटर से ले रहा है। वेंटीलेटर से हटाने के उसकी सांस रुक जाएगी। लेकिन सुशीला मोबाइल दिखाकर डॉक्टरों को बता रही है कि इंटरनेट में बता रहा है कि मेरा मरीज स्वस्थ हो गया है। डॉक्टरों ने बताया कि साइबर कॉन्ड्रिया का शिकार होने के कारण सुशीला डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है।

केस-2: दवा छोड़ी, बीमारी बढ़ी

भोपाल के 48 वर्षीय डायबिटीज मरीज विवेक यादव ने इंटरनेट पर दवा के साइड इफेक्ट्स पढऩे के बाद बिना डॉक्टर को बताए दवा बंद कर दी। कुछ ही दिनों में शुगर अनियंत्रित हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार डर से दवा छोडऩा बीमारी से ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ।

विशेषज्ञों की चेतावनी

इंटरनेट जानकारी दे सकता है, निदान नहीं। इलाज का फैसला डॉक्टर और मरीज की बातचीत से होना चाहिए, एल्गोरिदम्म से नहीं। लेकिन इंटरनेट पर लक्षण की तलाश कर अपनी बीमारी के बारे में पता लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह मानसिक रोग है। समय रहते इस पर रोकथाम जरूरी है। डॉ. तन्मय जोशी, मनोरोग विशेषज्ञ, एम्स

ये भी पढ़ें

Mahakal: 15 फरवरी को मध्यरात्रि तक खुले रहेंगे पट, 16 को दिन में होगी ‘भस्म आरती’
उज्जैन
Mahakal Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘Google’ पर बीमारी सर्च करना खतरनाक, अगर आप भी करते तो हो सकते मानसिक रोगी…

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

काटे जाएंगे बिजली के ‘5 साल’ पुराने अस्थायी कनेक्शन, देंने होंगे 80 हजार रुपए !

electricity connections
भोपाल

एमपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में छाए बादल, अभी इतने दिन रहेगी ठंड

Western Disturbances Effect
भोपाल

गायब विधायक प्रदीप पटेल का छलका दर्द, बीजेपी से बड़ी शिकायत पर हेमंत खंडेलवाल ने दिया जवाब

MP BJP MLA Missing Case Upadate
भोपाल

भाजपा जिला कार्यकारिणी सूची पर बवाल! मंत्री-MLA के क्षेत्र की अनदेखी, पार्टी नेताओं के खिलाफ काम करने वालों को मिली जगह

bhopal bjp district executive list controversy minister mla areas ignored nepotism allegations mp news
भोपाल

रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव, अब किसान और बिल्डर साथ में बनाएंगे नया शहर

integrated township rules 2026 farmers developers partnership rights government land mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.