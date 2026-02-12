‘Google’ पर बीमारी सर्च करना खतरनाक, अगर आप भी करते तो हो सकते मानसिक रोगी…

लोग सर्च इंचन पर बीमारियों की पड़ताल करते हैं और बीमार होने से पहले ही उनमें कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी खराब और अन्य गंभीर बीमारियों का भय बैठ जा रहा है। भोपाल में इस तरह की प्रवृत्ति बढऩे को साइबर कॉन्ड्रिया कहा जा रहा है। इसमें मरीज बीमारी से ज्यादा इलाज और दवाओं के साइड इफेक्ट्स से घबराने लगे हैं। परिणामस्वरुप लोग या तो समय पर इलाज नहीं करवा रहे हैं या फिर बीच में ही दवा खाना छोड़ दे रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज से पहले डॉक्टरों को पहले काउंसलिंग करनी पड़ रही है।