निवेश करनेवाली इज़राइली कंपनियों को देंगे इंसेंटिव, कॉन्सल जनरल से मुलाकात में सीएम का खुला ऑफर

सीएम मोहन यादव ने इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से मुलाकात की
CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश में निवेश के लिए सरकार हर जतन कर रही है। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर अनेक अन्य निवेश कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सीएम मोहन यादव ने इस सिलसिले में कई देशोें की यात्रा भी की। राज्य सरकार की इस कवायद का व्यापक असर भी हुआ है। पिछले दो सालों में प्रदेश में रिकार्ड निवेश हुआ है। निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार कई आकर्षक ऑफर दे रही है। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव ने इजराइली कंपनियों को भी खासी छूट देने की बात कही है। उन्होंने इज़राइल के कॉन्सल जनरल को ये ऑफर दिए।
शुक्रवार को सीएम मोहन यादव मुंबई में थे। वे 'वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कांफ्रेंस 2025' में शामिल हुए। यहां देश-विदेश के उद्योगपति, बिजनेस टायकून्स, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री, ग्लोबल इकोनॉमी के विचारक, शिक्षाविद भी बड़ी संख्या में आए थे। कॉफ्रेंस में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सभी सदस्यों ने भी शिरकत की।
वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस–2025 ने भारत की आर्थिक सोच, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक दृष्टि को साझा मंच प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल रहा है। इस दौरान मध्यप्रदेश ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर में 25 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि-पूजन करेंगे। उन्होंने निवेशकों को ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में शामिल होने के लिए ग्वालियर आमंत्रित किया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों को सरकार का फुल सपोर्ट मिलेगा।
मुंबई में सीएम मोहन यादव ने इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से भी मुलाकात की। उनसे मध्यप्रदेश में निवेश पर व्यापक चर्चा हुई। कृषि, जल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश पर बातचीत हुई।
इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच के समक्ष सीएम मोहन यादव ने एमपी में निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिए।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार MP में निवेश करने में रुचि रखने वाली इज़राइली कंपनियों को इंसेंटिव देगी। ज़मीन का सरल आवंटन, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और अन्य सुविधाएं देने की भी बात कही।
सीएम मोहन यादव ने इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से मुलाकात पर ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आज मुंबई में इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। सरकार MP में निवेश करने में रुचि रखने वाली इज़राइली कंपनियों को इंसेंटिव, ज़मीन का आवंटन, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और दूसरी सुविधाएं देगी। कृषि, जल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग