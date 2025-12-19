निवेश करनेवाली इज़राइली कंपनियों को देंगे इंसेंटिव, कॉन्सल जनरल से मुलाकात में सीएम का खुला ऑफर

CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश में निवेश के लिए सरकार हर जतन कर रही है। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर अनेक अन्य निवेश कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सीएम मोहन यादव ने इस सिलसिले में कई देशोें की यात्रा भी की। राज्य सरकार की इस कवायद का व्यापक असर भी हुआ है। पिछले दो सालों में प्रदेश में रिकार्ड निवेश हुआ है। निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार कई आकर्षक ऑफर दे रही है। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव ने इजराइली कंपनियों को भी खासी छूट देने की बात कही है। उन्होंने इज़राइल के कॉन्सल जनरल को ये ऑफर दिए।