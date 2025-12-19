19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

निवेश करनेवाली इज़राइली कंपनियों को देंगे इंसेंटिव, कॉन्सल जनरल से मुलाकात में सीएम का खुला ऑफर

CM Mohan Yadav - मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कांफ्रेंस 2025' में पहुंचे सीएम, इजरायली कॉन्सल जनरल से की मुलाकात

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 19, 2025

CM Mohan Yadav met with Israel's Consul General Yaniv Revach

सीएम मोहन यादव ने इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से मुलाकात की

CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश में निवेश के लिए सरकार हर जतन कर रही है। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से लेकर अनेक अन्य निवेश कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सीएम मोहन यादव ने इस सिलसिले में कई देशोें की यात्रा भी की। राज्य सरकार की इस कवायद का व्यापक असर भी हुआ है। पिछले दो सालों में प्रदेश में रिकार्ड निवेश हुआ है। निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार कई आकर्षक ऑफर दे रही है। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव ने इजराइली कंपनियों को भी खासी छूट देने की बात कही है। उन्होंने इज़राइल के कॉन्सल जनरल को ये ऑफर दिए।

शुक्रवार को सीएम मोहन यादव मुंबई में थे। वे 'वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कांफ्रेंस 2025' में शामिल हुए। यहां देश-विदेश के उद्योगपति, बिजनेस टायकून्स, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री, ग्लोबल इकोनॉमी के विचारक, शिक्षाविद भी बड़ी संख्या में आए थे। कॉफ्रेंस में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सभी सदस्यों ने भी शिरकत की।

वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस–2025 ने भारत की आर्थिक सोच, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक दृष्टि को साझा मंच प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल रहा है। इस दौरान मध्यप्रदेश ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ।

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर में 25 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि-पूजन करेंगे। उन्होंने निवेशकों को ‘अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में शामिल होने के लिए ग्वालियर आमंत्रित किया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेशकों को सरकार का फुल सपोर्ट मिलेगा।

इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से मुलाकात

मुंबई में सीएम मोहन यादव ने इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से भी मुलाकात की। उनसे मध्यप्रदेश में निवेश पर व्यापक चर्चा हुई। कृषि, जल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश पर बातचीत हुई।

इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच के समक्ष सीएम मोहन यादव ने एमपी में निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिए।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार MP में निवेश करने में रुचि रखने वाली इज़राइली कंपनियों को इंसेंटिव देगी। ज़मीन का सरल आवंटन, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और अन्य सुविधाएं देने की भी बात कही।

इज़राइली कंपनियों को इंसेंटिव

सीएम मोहन यादव ने इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच से मुलाकात पर ट्वीट भी​ किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आज मुंबई में इज़राइल के कॉन्सल जनरल यानिव रेवाच के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। सरकार MP में निवेश करने में रुचि रखने वाली इज़राइली कंपनियों को इंसेंटिव, ज़मीन का आवंटन, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और दूसरी सुविधाएं देगी। कृषि, जल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 08:25 pm

Published on:

19 Dec 2025 08:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / निवेश करनेवाली इज़राइली कंपनियों को देंगे इंसेंटिव, कॉन्सल जनरल से मुलाकात में सीएम का खुला ऑफर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: ‘भोपाल मेट्रो’ का टाइम टेबल जारी, देखें कब-किस स्टेशन से मिलेगी

bhopal-metro
भोपाल

एमपी के इस IAS पर कसा शिकंजा, पूछताछ में महिला टाइपिस्ट ने खोली पोल, किया गिरफ्तार

IAS Santosh Varma
भोपाल

मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- ‘लाड़ली बहनों’ को 5 हजार रुपए देगी सरकार

ladli-behna-yojana
भोपाल

फिर विवादों में IAS संतोष वर्मा, बोले- 2016 जैसे ‘माई के लाल बनेंगे’; महिला IAS ने कहा- ‘जाति की पहचान जरूरी’

भोपाल

एमपी में एक और IAS का विवादित बयान, बोलीं- ‘जाति की पहचान जरूरी’

ias-meenakshi-singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.