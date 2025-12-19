खुशखबरी: ‘भोपाल मेट्रो’ का टाइम टेबल जारी, देखें कब-किस स्टेशन से मिलेगी

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से भोपाल मेट्रो का किराया तीन भागों में बांटा गया है। जिसमें पहले दो स्टेशन का किराया 20 रुपए होगा। फिर 3 से 5 वें स्टेशन का किराया 30 रुपए और 6 और 8वें स्टेशन का किराया 40 रुपए होगा। मान लीजिए अगर आप एम्स से लेकर अल्कापुरी तक की यात्रा करते हैं तो आपको 20 रुपए किराया देना होगा, यदि एमपी नगर तक आते हैं 30 रुपए और सुभाष नगर तक सफर करते हैं तो 40 रुपए चुकाने होंगे।