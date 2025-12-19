खुशखबरी: ‘भोपाल मेट्रो’ का टाइम टेबल जारी, देखें कब-किस स्टेशन से मिलेगी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Bhopal Metro: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार से मेट्रो सिटी कहलाएगी। 20 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ मोहन यादव मेट्रो का उद्धाटन करेंगे। आम लोगों के लिए मेट्रो का संचालन 21 दिसंबर की सुबह 9 बजे से शुरु हो जाएगा।
बता दें कि, मेट्रो की शुरुआत सुभाष नगर से होगी। जो कि एम्स तक जाएगी। इस बीच कुल 17 ट्रिप लगाएगी।
भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के प्रोयरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स तक 6.22 किलोमीटर की शुरुआत हो रही है। जिसमें सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स शामिल हैं। पहली ट्रेन की शुरुआत सुबह 9 बजे एम्स स्टेशन से शुरु होगी और आखिरी मेट्रो स्टेशन यानी सुभाष नगर 6.25 बजे पहुंच जाएगी।
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से भोपाल मेट्रो का किराया तीन भागों में बांटा गया है। जिसमें पहले दो स्टेशन का किराया 20 रुपए होगा। फिर 3 से 5 वें स्टेशन का किराया 30 रुपए और 6 और 8वें स्टेशन का किराया 40 रुपए होगा। मान लीजिए अगर आप एम्स से लेकर अल्कापुरी तक की यात्रा करते हैं तो आपको 20 रुपए किराया देना होगा, यदि एमपी नगर तक आते हैं 30 रुपए और सुभाष नगर तक सफर करते हैं तो 40 रुपए चुकाने होंगे।
मेट्रो में कुल 980 यात्रियों की क्षमता है। वहीं, मेट्रो के एक कोच 250-300 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। करीब 50-60 यात्री बैठकर और 200 के आसपास खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी करने में 2-3 मिनट का समय लगेगा। मेट्रो से यात्रा का कुल समय 40 मिनट के करीब होगा। प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए दो मिनट का समय लगेगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग