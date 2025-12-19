एमपी के इस IAS पर कसा शिकंजा, पूछताछ में महिला टाइपिस्ट ने खोली पोल, किया गिरफ्तार

IAS Santosh Verma- एमपी के एक IAS पर कानून का शिकंजा कसते जा रहा है। ब्राह्मण की बेटियों पर विवादित टिप्पणी से घिरे IAS संतोष वर्मा (IAS Santosh Verma) अब प्रमोशन मामले में घिर गए हैं। पदोन्नति लेने के लिए कोर्ट के फर्जी फैसले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। केस में आरोपी महिला टाइपिस्ट नीतूसिंह (Neetu Singh) चौहान से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। उसे पुलिस ने गुरुवार को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत परिसर से ही हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया। यहां से पुलिस को महिला टाइपिस्ट नीतूसिंह चौहान की दो दिन की रिमांड मिली है। उसकी गिरफ्तारी का कोर्ट परिसर में मौजूद कुछ वकीलों ने विरोध भी किया। उनका आरोप था कि नीतूसिंह को बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया है।