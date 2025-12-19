19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के इस IAS पर कसा शिकंजा, पूछताछ में महिला टाइपिस्ट ने खोली पोल, किया गिरफ्तार

IAS Santosh Verma-महिला टाइपिस्ट की गिरफ्तारी, IAS संतोष वर्मा के प्रमोशन में फर्जी फैसले मामले में जांच तेज

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 19, 2025

IAS Santosh Varma

IAS Santosh Varma

IAS Santosh Verma- एमपी के एक IAS पर कानून का शिकंजा कसते जा रहा है। ब्राह्मण की बेटियों पर विवादित टिप्पणी से घिरे IAS संतोष वर्मा (IAS Santosh Verma) अब प्रमोशन मामले में घिर गए हैं। पदोन्नति लेने के लिए कोर्ट के फर्जी फैसले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। केस में आरोपी महिला टाइपिस्ट नीतूसिंह (Neetu Singh) चौहान से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। उसे पुलिस ने गुरुवार को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था और गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत परिसर से ही हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया। यहां से पुलिस को महिला टाइपिस्ट नीतूसिंह चौहान की दो दिन की रिमांड मिली है। उसकी गिरफ्तारी का कोर्ट परिसर में मौजूद कुछ वकीलों ने विरोध भी किया। उनका आरोप था कि नीतूसिंह को बिना उचित न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया गया है।

ब्राह्मण बेटियों, आरक्षण और हाईकोर्ट पर एक के बाद एक कई विवादित टिप्पणी कर IAS संतोष वर्मा सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में उनके प्रमोशन में फर्जीवाड़े के मामले की जांच तेज हो गई है। आरोप है कि संतोष वर्मा ने पदोन्नति के लिए कोर्ट का
फर्जी फैसला लगाया था। यह फैसला महिला टाइपिस्ट नीतूसिंह चौहान ने टाइप किया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

IAS संतोष वर्मा को प्रमोशन का लाभ दिलाने के लिए कोर्ट का फर्जी फैसला टाइप करने की आरोपी कोर्ट कर्मचारी नीतूसिंह चौहान को गुरुवार को पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। उससे पूछताछ की गई जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया। नीतू सिंह चौहान को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। शुक्रवार को केस के संबंध में उससे दोबारा पूछताछ की गई।

जस्टिस रावत की कोर्ट में ही टाइपिस्ट

आरोपी नीतूसिंह चौहान ने आईएएस संतोष वर्मा के लिए स्पेशल जज विजेंद्र रावत की कोर्ट का फर्जी आदेश तैयार किया था। जांच अधिकारियों ने बताया कि उस समय वे जस्टिस रावत की कोर्ट में ही टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत थीं।

अदालत के रजिस्टर और फाइलों में आरोपी की ही हस्तलिपि

बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा के कोर्ट के फर्जी फैसले के मामले की जांच एसआइटी कर रही है। जांच टीम ने सन 2021 में जज विजेंद्र रावत का कंप्यूटर और एक पेन ड्राइव जब्त की थी। पेन ड्राइव में विवादित फैसलों की प्रति मिली थी। जांच में सामने आया है कि संबंधित आदेशों के रिकॉर्ड अदालत के रजिस्टर और फाइलों में आरोपी की ही हस्तलिपि है। एडिशनल डीसीपी के अनुसार अब तक फर्जी आदेशों की मूल प्रति बरामद नहीं हो सकी है। इसके लिए पुलिस ने आरोपी नीतू सिंह चौहान के घर की तलाशी के लिए अनुमति मांगी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता
भोपाल
jitu patwari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 06:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के इस IAS पर कसा शिकंजा, पूछताछ में महिला टाइपिस्ट ने खोली पोल, किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- ‘लाड़ली बहनों’ को 5 हजार रुपए देगी सरकार

ladli-behna-yojana
भोपाल

फिर विवादों में IAS संतोष वर्मा, बोले- 2016 जैसे ‘माई के लाल बनेंगे’; महिला IAS ने कहा- ‘जाति की पहचान जरूरी’

भोपाल

एमपी में एक और IAS का विवादित बयान, बोलीं- ‘जाति की पहचान जरूरी’

ias-meenakshi-singh
भोपाल

अब ऑनलाइन मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’, इन 4 स्टेप से करें Apply

Marriage certificate
भोपाल

मस्ती मूड में एमपी के अफसर, तीन दिनों तक फेमिली के साथ नाचेंगे-गाएंगे, करेंगे एंटरटेनमेंट

CM Mohan Yadav inaugurated the IAS Service Meet
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.