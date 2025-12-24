पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड के बीच और गिरेगा तापमान, एमपी में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट

बीती रात प्रदेश में रात का सबसे कम 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज हुआ। वहीं, 22 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ। वहीं, सूबे के रीवा और सतना जिले में अति घना कोहरा देखने को मिला। जबकि, दमोह और थरपुर के खजुराहो में घना कोहरा रहा। इसके अलावा, सीधी, दतिया, उज्जैन एवं राजगढ़ जिले में हल्का कोहरा दिखाई दिया। जबकि, दिन का सबसे अधिक 29.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सागर में दर्ज हुआ।