महिला हेड कॉन्सटेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने 10 हजार हाथ में लेते ही दबोचा

Bribe Case : मध्य प्रदेश के देवास में उज्जैन लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाने तैनात महिला प्रधान आरक्षक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निरीक्षक दीपक सेजवार ने बताया, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव के मार्गदर्शन में कार्रवाई के दौरान महिला थाना देवास की प्रधान आरक्षक शाहीन खान को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।