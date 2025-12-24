महिला हेड कॉन्सटेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने 10 हजार हाथ में लेते ही दबोचा

महिला हेड कॉन्सटेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार (Photo Source- Patrika Input)
Bribe Case : मध्य प्रदेश के देवास में उज्जैन लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला थाने तैनात महिला प्रधान आरक्षक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निरीक्षक दीपक सेजवार ने बताया, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव के मार्गदर्शन में कार्रवाई के दौरान महिला थाना देवास की प्रधान आरक्षक शाहीन खान को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।
मामले में 19 दिसंबर को आवेदक विशाल परमार ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी। शिकायत में उसने बताया कि पत्नी अर्चना द्वारा महिला थाने में मारपीट एवं दहेज के संबंध में हमारी शिकायत की गई है। उक्त शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए प्रधान आरक्षक शाहीन खान द्वारा 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इसके बाद उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया।
शिकायत की पुष्टि होने पर मंगलवार को ट्रैप दल का गठन कर महिला थाने की प्रधान आरक्षक को आवेदक विशाल परमार से 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रात 8.30 बजे तक सर्किट हाउस पर कार्रवाई जारी थी। उधर एसपी पुनीत गेहलोद ने प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
