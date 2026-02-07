‘लाड़ली बहना योजना के पैसे मत दो…’ मगर अवैध शराब की ब्रिक्री बंद करो

महिलाएं असुरक्षित, घरेलू हिंसा भी बढ़ी-ग्रामों की लाड़ली बहनाओं ने यह भी बताया कि गांव गांव में गली-गली मे स्थित किराना दुकानों पर शराब की अवैध बिक्की से शाम के समय महिलाएं घर से बाहर निकलने में संकोच करती हैं। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। साथ ही पुरुष शराब पीकर महिलाओं के साथ गाली-गलौज करते हैं। कई बार मारपीट भी करते है। ऐसे में घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद भी बढ़ गए हैं। लाड़ली बहनाओं का कहना है कि सरकार चाहे हमें लाड़ली बहना योजना के पैसे न दें, लेकिन गांवों में शराब की अवैध बिक्री बंद करे। जो लोग रोजाना इन दुकानों तक शराब पहुंचा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करें।