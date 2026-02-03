14 किलो के ‘गैस सिलेंडर’ में निकला 11 लीटर पानी, चेक करते समय सावधान !

MP News: अब तक आपने घरेलू गैस सिलेंडरों में कम गैस होने जैसी शिकायतें सुनी होंगी, लेकिन मुनाफे के लिए पानी का खेल शायद ही आपने सुना होगा। जी, हां शहर में इससे जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। इससे गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे है। मामला शहर की एक चर्चित गैस एजेंसी से जुड़ा है, जहां रजिस्टर्ड उपभोक्ता का आरोप है कि उसे दिए गैस सिलेंडर में 11 लीटर पानी भरा हुआ था। उपभोक्ता ने एजेंसी संचालक से शिकायत भी की है, लेकिन मामले में अब तक कुछ नहीं हुआ है। इधर, जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने के बाद जांच कराने की बात कर रहे हैं।