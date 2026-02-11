11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

देवास में बीजेपी नेता ने जिला न्यायाधीश को दी गालियां, पुलिस-प्रशासन ने ढहाया अवैध निर्माण

Dewas- देवास जिला कोर्ट में चतुर्थ अतिरिक्त जिला में न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत के साथ अभद्रता की

less than 1 minute read
Google source verification

देवास

image

deepak deewan

Feb 11, 2026

BJP leader abuses district judge in Dewas

BJP leader abuses district judge in Dewas&amp; Demo Pic

Dewas- मध्यप्रदेश के देवास में तीन युवकों ने जिला न्यायाधीश के साथ अभद्रता की। उन्हें सरेआम गालियां भी दीं। जिला न्यायाधीश के साथ हुई इस घटना पर पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। उनके साथ अभद्रता करनेवाले एक आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दो अन्य फरार हो गए हैं। इधर एक आरोपी के अवैध निर्माणों को भी ढहा दिया गया है।

देवास में न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत के साथ अभद्रता की गई। वे जिला कोर्ट में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत को 3 युवकों ने गालियां बकीं और अभद्रता की। देवास पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत के साथ यह वारदात नाहर दरवाजा थाना क्षेत्र में हुई। यहां की देवास ग्रीन कालोनी के बाहर बीजेपी नेता पंकज घारू और उसके साथियों ने जस्टिस बहरावत को सरेआम गालियां दीं। बाद में तीनों आरोपी भाग गए।

एक आरोपी का अवैध निर्माण ढहा दिया

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बीजेपी नेता पंकज घारू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी भीम घारू और एक अन्य युवक को भी जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। उधर जिला प्रशासन ने एक आरोपी का अवैध निर्माण ढहा दिया। जयशिव नगर स्थित एक अवैध संपत्ति और मक्सी बायपास स्थित शासकीय ज़मीन पर बनाए गए पोल्टी फार्म को ज़मींदोज़ कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 04:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / देवास में बीजेपी नेता ने जिला न्यायाधीश को दी गालियां, पुलिस-प्रशासन ने ढहाया अवैध निर्माण

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लाड़ली बहना योजना के पैसे मत दो…’ मगर अवैध शराब की ब्रिक्री बंद करो

mp news
देवास

14 किलो के ‘गैस सिलेंडर’ में निकला 11 लीटर पानी, चेक करते समय सावधान !

gas cylinder
देवास

नकली सोना कांड का पर्दाफाश, कोविडकाल में की गई थी धोखाधड़ी

नकली सोना कांड का पर्दाफाश, कोविडकाल में की गई थी धोखाधड़ी
समाचार

नहीं आई दया, बेरहमी से मां के दोनों हाथ काटे, पिता को भी नहीं छोड़ा, ममेरे भाई को तो…

MP News crime in Dewas
देवास

मिड-डे मील में ’23 लाख’ का घोटाला , जिसने की शिकायत वही निकली दोषी

Mid-day meal
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.