मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- ‘लाड़ली बहनों’ को 5 हजार रुपए देगी सरकार

सीएम डॉ मोहन यादव ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि लाड़ली बहना के लिए बार-बार ये तीन हजार रुपए की बात कह रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लाड़ली बहना योजना जून 2023 में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तो ये रोज राम-राम की तरह जप रहे थे। ये बंद हो रही है ये बंद हो रही है। तो हम बढ़ाते जा रहे थे- बढ़ाते जा रहे थे। हमने 1250 रुपए करे, अब 1500 करे और ये अभी फिर 3 हजार रुपए के लिए फिर अटक गए। हम साल 2028 तक लाड़ली बहनों को 5 हजार रुपए देने को तैयार हैं। नारी सशक्तिकरण में कुछ सुझाव तो दीजिए कि ताकि लाड़ली बहनों को जिंदगी बेहतर कर सकें। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हम तो और राशि बढ़ाना चाहते है। जो बहनें काम करने आ रही हैं, उसे 10 हजार -15 हजार मिले।