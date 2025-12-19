19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

भोपाल

मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- ‘लाड़ली बहनों’ को 5 हजार रुपए देगी सरकार

MP News: मध्यप्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए सीएम डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में बहनों को 5 हजार रुपए तक देंगे।

1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 19, 2025

ladli-behna-yojana

फोटो- एआई जनरेटेड

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष का सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लाड़ली बहनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहनों को 5 हजार रुपए महीने देंगे।

हम तो 5 हजार देने को तैयार- सीएम

सीएम डॉ मोहन यादव ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि लाड़ली बहना के लिए बार-बार ये तीन हजार रुपए की बात कह रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लाड़ली बहना योजना जून 2023 में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तो ये रोज राम-राम की तरह जप रहे थे। ये बंद हो रही है ये बंद हो रही है। तो हम बढ़ाते जा रहे थे- बढ़ाते जा रहे थे। हमने 1250 रुपए करे, अब 1500 करे और ये अभी फिर 3 हजार रुपए के लिए फिर अटक गए। हम साल 2028 तक लाड़ली बहनों को 5 हजार रुपए देने को तैयार हैं। नारी सशक्तिकरण में कुछ सुझाव तो दीजिए कि ताकि लाड़ली बहनों को जिंदगी बेहतर कर सकें। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हम तो और राशि बढ़ाना चाहते है। जो बहनें काम करने आ रही हैं, उसे 10 हजार -15 हजार मिले।

ये वीडियो सीएम डॉ मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि विपक्षी कहते थे कि 'लाड़ली बहना योजना' बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी बहनों को लगातार राशि मिल रही है। लाड़ली बहनों को पहले 1,000 दिए गए, फिर 1250 रुपए और अब बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। ये राशि लगातार बढ़ती जाएगी।

बता दें कि, लाड़ली बहना योजना की 32 वीं किस्त जनवरी महीने 10 तारीख तक आ सकती है।

Published on:

19 Dec 2025 06:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- ‘लाड़ली बहनों’ को 5 हजार रुपए देगी सरकार

