अब ऑनलाइन मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’, इन 4 स्टेप से करें Apply

Marriage certificate (Photo Source - Patrika)
Marriage certificate: अगर आपको शादी का सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये खबर आपके काम की है। अब एमपी के भोपाल शहर में मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए आपके घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में निगम कमिश्नर संस्कृति जैन गुरुवार को बैठक भी कर चुकी हैं। जिसमें कहा गया है कि लोगों को विवाह पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई जल्दी पूरी करें। इसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई है, जिसमें लोगों को अपनी शादी से जुड़ी पूरी जानकारी डालनी होगी और उसके बाद सारी कार्रवाई पूरी जाएगी।
मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पाने के लिए भोपाल नगर निगम की तरफ से प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। यहां पर आवेदक को ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उसके बाद संबंधित वार्ड में पदस्थ नगर निगम कर्मचारी की तरफ से ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों के आधार पंचनामा तैयार किया जाएगा।
इसके बाद निगम द्वारा आपके कागजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जिसे ऑनलाइन ही संबंधित व्यक्ति कही से भी डाउनलोड कर सकता है। ऐसे में उसे नगर निगम नहीं जाना होगा और अपने घर बैठे ही दस्तावेज मिल जाएगा।
