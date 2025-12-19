19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अब ऑनलाइन मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’, इन 4 स्टेप से करें Apply

Marriage certificate: संबंधित वार्ड में पदस्थ नगर निगम कर्मचारी की तरफ से ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों के आधार पंचनामा तैयार किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 19, 2025

Marriage certificate

Marriage certificate (Photo Source - Patrika)

Marriage certificate: अगर आपको शादी का सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये खबर आपके काम की है। अब एमपी के भोपाल शहर में मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए आपके घर बैठे रजिस्ट्रेशन करना होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में निगम कमिश्नर संस्कृति जैन गुरुवार को बैठक भी कर चुकी हैं। जिसमें कहा गया है कि लोगों को विवाह पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई जल्दी पूरी करें। इसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई है, जिसमें लोगों को अपनी शादी से जुड़ी पूरी जानकारी डालनी होगी और उसके बाद सारी कार्रवाई पूरी जाएगी।

ऑनलाइन जारी होगा सर्टिफिकेट

मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पाने के लिए भोपाल नगर निगम की तरफ से प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। यहां पर आवेदक को ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उसके बाद संबंधित वार्ड में पदस्थ नगर निगम कर्मचारी की तरफ से ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों के आधार पंचनामा तैयार किया जाएगा।

इसके बाद निगम द्वारा आपके कागजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जिसे ऑनलाइन ही संबंधित व्यक्ति कही से भी डाउनलोड कर सकता है। ऐसे में उसे नगर निगम नहीं जाना होगा और अपने घर बैठे ही दस्तावेज मिल जाएगा।

जानें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको निगम की वेबसाइट www. bmconline.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद होमपेज पर सिटीजन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • यहां मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जानकारी और दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
  • दस्तावेज अपलोड होते ही 1100 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।

लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स

  • दूल्हा-दुल्हन, माता-पिता और गवाहों के आधार कार्ड।
  • जिस स्थान पर शादी संपन्न हुई वहां का प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड
  • मैरिज शाखा के अधिकारी केवल दूल्हा-दुल्हन को ऑफिस बुलाएंगे।
  • जोनल अधिकारी और एएचओ आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और प्रमाणपत्र देंगे।

ये भी पढ़ें

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव
जबलपुर
Indian Railways

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 03:41 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब ऑनलाइन मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’, इन 4 स्टेप से करें Apply

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिर विवादों में IAS संतोष वर्मा, बोले- 2016 जैसे ‘माई के लाल बनेंगे’; महिला IAS ने कहा- ‘जाति की पहचान जरूरी’

भोपाल

एमपी में एक और IAS का विवादित बयान, बोलीं- ‘जाति की पहचान जरूरी’

ias-meenakshi-singh
भोपाल

मस्ती मूड में एमपी के अफसर, तीन दिनों तक फेमिली के साथ नाचेंगे-गाएंगे, करेंगे एंटरटेनमेंट

CM Mohan Yadav inaugurated the IAS Service Meet
भोपाल

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन ! तुरंत करें ये 1 काम

LPG Connection E-KYC
भोपाल

नाम कटना तय…Voter list से हटेंगे 34.38 लाख मतदाताओं के नाम !

Voter list
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.