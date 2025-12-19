अब ऑनलाइन मिलेगा ‘मैरिज सर्टिफिकेट’, इन 4 स्टेप से करें Apply

जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में निगम कमिश्नर संस्कृति जैन गुरुवार को बैठक भी कर चुकी हैं। जिसमें कहा गया है कि लोगों को विवाह पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई जल्दी पूरी करें। इसके लिए एक प्रोसेस बनाई गई है, जिसमें लोगों को अपनी शादी से जुड़ी पूरी जानकारी डालनी होगी और उसके बाद सारी कार्रवाई पूरी जाएगी।