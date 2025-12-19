खुशखबरी…कल से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, फ्री में नहीं कर सकेंगे सफर, जानें कंम्प्लीट शेड्यूल और किराया

मेट्रो की करीब 16 किलोमीटर लंबी ओरेंज लाइन ए्स से करोंद का काम 2018 में शुरू किया था। इसके 6.22 किमी के हिस्से को प्रायोरिटी कॉरिडोर में डाला। ये भी बनने में सात साल लग गए। अब 2030 तक बचे हुए करीब 10 किमी का हिस्सा बनाकर चालू करने की समय सीमा तय है। भोपाल में पहली बार मेट्रो 3 अक्टूबर 2023 को पटरी पर दौड़ी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने सुभाषनगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया था।