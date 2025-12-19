खुशखबरी…कल से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, फ्री में नहीं कर सकेंगे सफर, जानें कंम्प्लीट शेड्यूल और किराया

BHOPAL METRO की सौगात 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर से कर सकेंगे सफऱ। (photo:X)
Bhopal Metro: मेट्रो ट्रेन किराए की तस्वीर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने स्पष्ट कर दी। कारपोरेशन अफसरों के अनुसार भोपाल मेट्रो ट्रेन के किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी। फ्री राइड भी नहीं रहेगी। 20 दिसंबर को मिंटो हॉल में लोकार्पण होगा और 21 दिसंबर सुबह नौ बजे से आमजन यात्री मेट्रो में किराया लेकर यात्रा कर पाएंगे।
मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम सात बजे तक ही संचालित की जाएगी। पार्किंग खुद के भरोसे मेट्रो प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो स्टेशनों के पास किसी तरह की वाहन पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसका पूरा जिम्मा डीपीआर पर डाल दिया। बताया गया, डीपीआर में पार्किंग का प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं बनाई। मेट्रो अफसरों का कहना है कि भोपाल-इंदौर में मेट्रो स्टेशनों के लिए ज्यादा जगह नहीं है।
समय - स्टेशन
9.00 - एम्स
9.03 - अल्कापुरी
9.07 - डीआरएम
9.11 - रानी कमलापति
9.14 - एमपी नगर
9.18 - बोर्ड ऑफिस
9.22 - केंद्रीय विद्यालय
9.25 - सुभाष नगर
9.40 - सुभाष नगर
9.43 - केंद्रीय विद्यालय
9.47 - बोर्ड ऑफिस
9.51 - एमपी नगर
9.54 - रानी कमलापति
9.58 - डीआरएम
10.02 - अल्कापुरी
10.05 - एम्स
पहले दो स्टेशनों के लिए किराया 20 रुपए रहेगा, जबकि चार स्टेशन तक का किया 30 रुपए रखा है। पूरे आठ स्टेशनों के लिए किराया 40 रुपए लगेगा। मेट्रो की पूरी 16 किलोमीटर की लाइन तैयार होने के बाद इसके लिए 70 रुपए देने होंगे।
सुभाष स्टेशन से आरकेएमपी या फिर एम्स तक जाना है तो, मेट्रो ट्रेन के किराए के पहले कम से कम 150 रुपए ऑटो में खर्च करने होंगे। अगर आपके घर की दूरी स्टेशन से चार तीन से चार किमी दूर है तो ऑटो में 100 से 120 रुपए तक खर्च करके ही मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना होगा।
-न्यूनतम किराया 20 रुपए।
-अधिकतम किराया 70 रुपए तय।
-4 स्टेशन के लिए किराया 30 रुपए।
-पहले दो स्टेशन केसफर करने पर लगेंगे 20 रुपए।
-6.22 किलोमीटर है ट्रैक की लंबाई।
मेट्रो की करीब 16 किलोमीटर लंबी ओरेंज लाइन ए्स से करोंद का काम 2018 में शुरू किया था। इसके 6.22 किमी के हिस्से को प्रायोरिटी कॉरिडोर में डाला। ये भी बनने में सात साल लग गए। अब 2030 तक बचे हुए करीब 10 किमी का हिस्सा बनाकर चालू करने की समय सीमा तय है। भोपाल में पहली बार मेट्रो 3 अक्टूबर 2023 को पटरी पर दौड़ी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने सुभाषनगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया था।
