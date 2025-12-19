19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

खुशखबरी…कल से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, फ्री में नहीं कर सकेंगे सफर, जानें कंम्प्लीट शेड्यूल और किराया

Bhopal Metro: भोपाल को कल मिलेगी मेट्रो ट्रेन की सौगात, लेकिन सफर करने का मौका 21 दिसंबर से, किराए में नहीं मिलेगी छूट, यहां जानें भोपाल मेट्रो का कंप्लीट टाइम शेड्यूल और कितना लगेगा किराया...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 19, 2025

BHOPAL METRO

BHOPAL METRO की सौगात 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर से कर सकेंगे सफऱ। (photo:X)

Bhopal Metro: मेट्रो ट्रेन किराए की तस्वीर मेट्रो रेल कारपोरेशन ने स्पष्ट कर दी। कारपोरेशन अफसरों के अनुसार भोपाल मेट्रो ट्रेन के किराए में कोई छूट नहीं दी जाएगी। फ्री राइड भी नहीं रहेगी। 20 दिसंबर को मिंटो हॉल में लोकार्पण होगा और 21 दिसंबर सुबह नौ बजे से आमजन यात्री मेट्रो में किराया लेकर यात्रा कर पाएंगे।

सुबह नौ बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी भोपाल मेट्रो

मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम सात बजे तक ही संचालित की जाएगी। पार्किंग खुद के भरोसे मेट्रो प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो स्टेशनों के पास किसी तरह की वाहन पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसका पूरा जिम्मा डीपीआर पर डाल दिया। बताया गया, डीपीआर में पार्किंग का प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं बनाई। मेट्रो अफसरों का कहना है कि भोपाल-इंदौर में मेट्रो स्टेशनों के लिए ज्यादा जगह नहीं है।

25 मिनट लगेंगे एम्स से सुभाष स्टेशन के दूसरी ट्रेन का सवा घंटे का इंतजार

समय - स्टेशन

9.00 - एम्स

9.03 - अल्कापुरी

9.07 - डीआरएम

9.11 - रानी कमलापति

9.14 - एमपी नगर

9.18 - बोर्ड ऑफिस

9.22 - केंद्रीय विद्यालय

9.25 - सुभाष नगर

9.40 - सुभाष नगर

9.43 - केंद्रीय विद्यालय

9.47 - बोर्ड ऑफिस

9.51 - एमपी नगर

9.54 - रानी कमलापति

9.58 - डीआरएम

10.02 - अल्कापुरी

10.05 - एम्स

यहां जानें कितना लगेगा किराया?

पहले दो स्टेशनों के लिए किराया 20 रुपए रहेगा, जबकि चार स्टेशन तक का किया 30 रुपए रखा है। पूरे आठ स्टेशनों के लिए किराया 40 रुपए लगेगा। मेट्रो की पूरी 16 किलोमीटर की लाइन तैयार होने के बाद इसके लिए 70 रुपए देने होंगे।

सुभाष स्टेशन से आरकेएमपी या फिर एम्स तक जाना है तो, मेट्रो ट्रेन के किराए के पहले कम से कम 150 रुपए ऑटो में खर्च करने होंगे। अगर आपके घर की दूरी स्टेशन से चार तीन से चार किमी दूर है तो ऑटो में 100 से 120 रुपए तक खर्च करके ही मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना होगा।

मेट्रो प्वॉइंटरर्स

-रोज 17 ट्रिप में चलेगीभोपाल मेट्रो।

-न्यूनतम किराया 20 रुपए।

-अधिकतम किराया 70 रुपए तय।

-4 स्टेशन के लिए किराया 30 रुपए।

-पहले दो स्टेशन केसफर करने पर लगेंगे 20 रुपए।

-6.22 किलोमीटर है ट्रैक की लंबाई।

सात साल में सिर्फ 35 फीसदी काम

मेट्रो की करीब 16 किलोमीटर लंबी ओरेंज लाइन ए्स से करोंद का काम 2018 में शुरू किया था। इसके 6.22 किमी के हिस्से को प्रायोरिटी कॉरिडोर में डाला। ये भी बनने में सात साल लग गए। अब 2030 तक बचे हुए करीब 10 किमी का हिस्सा बनाकर चालू करने की समय सीमा तय है। भोपाल में पहली बार मेट्रो 3 अक्टूबर 2023 को पटरी पर दौड़ी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज ङ्क्षसह चौहान ने सुभाषनगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया था।

ये भी पढ़ें

अब यूट्यूबर्स पर सख्त CM मोहन यादव, दे दिए कड़े निर्देश
भोपाल
cm mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 10:33 am

Published on:

19 Dec 2025 10:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खुशखबरी…कल से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, फ्री में नहीं कर सकेंगे सफर, जानें कंम्प्लीट शेड्यूल और किराया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाम कटना तय…Voter list से हटेंगे 34.38 लाख मतदाताओं के नाम !

Voter list
भोपाल

अब यूट्यूबर्स पर सख्त CM मोहन यादव, दे दिए कड़े निर्देश

cm mohan yadav
भोपाल

HIV Blood Transfusion मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली तक हड़कंप, आज फिर आ रही टीम

HIV
भोपाल

EXCLUSIVE INTERVIEW: ‘लव मैरिज के लिए जरूरी माता-पिता की परमिशन, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो ये मॉडल’

Parental Permission for Love Marriages Raised
Patrika Special News

एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जारी किया दो साल का रिपोर्ट कार्ड, देखें डिटेल्स

pwd minister rakesh singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.