अब यूट्यूबर्स पर सख्त CM मोहन यादव, दे दिए कड़े निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Photo - ANI)
MP News: राज्य सरकार यूट्यूबर्स पर नकेल कसने जा रही है। ये वे यूट्यूबर्स होंगे, जो तथ्यों से उलट सरकार और सरकार के विभागों, अधिकारियों और आम जन को किसी खास वजह से परेशान कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल के कर्ताधर्ताओं पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीजीपी कैलाश मकवाना को फ्री हैंड दिया है। सीएम ने निर्देश देने से पहले पूर्व आइपीएस अधिकारी जी. जनार्दन के नाम का उल्लेख किया।
कहा कि जैसे उन्होंने कार्रवाई की थी, ठीक वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि जी. जनार्दन वर्ष 2004 में उज्जैन एसपी थे। तब वो एक बड़ी कार्रवाई कर चर्चाओं में आए थे। असल में मुख्यमंत्री ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस के निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई थी।
एमपी सीएम ने हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर चिंता जताई। निर्देश दिए कि सड़क हादसे कम करने केंद्र के निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाए। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने हर संभव अन्य प्रयास भी किए जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभार के क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण जैसी गतिविधियां तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी है। इसे जल्द अमल में लाया जाएगा।
