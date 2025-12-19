अब यूट्यूबर्स पर सख्त CM मोहन यादव, दे दिए कड़े निर्देश

एमपी सीएम ने हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर चिंता जताई। निर्देश दिए कि सड़क हादसे कम करने केंद्र के निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाए। सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने हर संभव अन्य प्रयास भी किए जाएं। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभार के क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण जैसी गतिविधियां तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया जारी है। इसे जल्द अमल में लाया जाएगा।