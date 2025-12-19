HIV Blood Transfusion मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली तक हड़कंप, आज फिर आ रही टीम

सीडीएससीओ की टीम ने ब्लड बैंक की ओर से पेश दस्तावेजों पर असंतोष जताया है। ब्लड बैंक अधिकारी से कार्यप्रणाली सुधारने को कहा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जिन्हें एचआइवी पॉजिटिव पाया गया है उनके डोनर फॉर्म के साथ अब इश्यू किए गए ब्लड बैग की भी जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) की टीम सहित मप्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की असिस्टेंट डायरेक्टर मोनल सिंह भी आएंगी। इधर, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर युकां कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू की है।