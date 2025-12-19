HIV Blood Transfusion मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली तक हड़कंप, आज फिर आ रही टीम

एचआईवी पॉजिटिव (प्रतीकात्मक तस्वीर)
HIV Blood Transfusion Case: सतना जिला अस्पताल के रक्त कोष के संक्रमित रक्त से छह बच्चों के एचआइवी पॉजिटिव होने का खुलासा पत्रिका ने किया था। इस पर भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। टीमें बनीं और जांच शुरू हुई। मामले में गुरुवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पहली कार्रवाई की।
जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट (ब्लड बैंक प्रभारी) डॉ. देवेंद्र पटेल, लैब टेक्नीशियन राम भाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला (अभी सीएमएचओ) को नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई होगी।
शासन ने यह कार्रवाई गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की है। ज्ञात रहे मामले की जांच के लिए 16 दिसंबर को आयुष्मान के सीईओ और संचालक राज्य रक्ताधान परिषद डॉ. योगेश भरसट की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टीम का गठन किया था। समिति ने प्रारंभिक तौर पर लापरवाही पाई है, इसीलिए इसलिए यह कार्रवाई की गई है। केंद्र की सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) की टीम ने जांच का दायरा बढ़ाया है।
बच्चों के एक-एक डोनर का रिकार्ड चैक किया जा रहा है। सभी डोनर के मूल फॉर्म, मशीन की मूल रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू की है। पता चला है कि ब्लड बैंक ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। डोनर की पूरी जानकारी फॉर्म में नहीं ली।
ब्लड बैंक की जांच के बीच दलाली भी जारी है। सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने सिटी कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार को तीन दलाल पकड़े। इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। 4500 रुपए में रक्त उपलब्ध कराने का सौदा हुआ। एसडीएम ने नोट पंटर ग्राहक को देकर दलालों के पास भेजा। इसमें ब्लड बैंक के तीन दलाल रजनीश साहू, मोहम्मद कैफ, अनिल गुप्ता पकड़े गए। पुलिस अभिरक्षा में थाने भेज दिया गया।
सीडीएससीओ की टीम ने ब्लड बैंक की ओर से पेश दस्तावेजों पर असंतोष जताया है। ब्लड बैंक अधिकारी से कार्यप्रणाली सुधारने को कहा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जिन्हें एचआइवी पॉजिटिव पाया गया है उनके डोनर फॉर्म के साथ अब इश्यू किए गए ब्लड बैग की भी जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) की टीम सहित मप्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की असिस्टेंट डायरेक्टर मोनल सिंह भी आएंगी। इधर, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर युकां कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू की है।
