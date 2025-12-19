19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

HIV Blood Transfusion मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली तक हड़कंप, आज फिर आ रही टीम

HIV Blood Transfusion Case: सतना के इस मामले में पहली कार्रवाई, दिल्ली तक मचा हड़कंप, गुरुवार को आई थी टीम, आज भी तीसरी टीम आ रही एमपी...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 19, 2025

HIV

एचआईवी पॉजिटिव (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HIV Blood Transfusion Case: सतना जिला अस्पताल के रक्त कोष के संक्रमित रक्त से छह बच्चों के एचआइवी पॉजिटिव होने का खुलासा पत्रिका ने किया था। इस पर भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। टीमें बनीं और जांच शुरू हुई। मामले में गुरुवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पहली कार्रवाई की।

जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट (ब्लड बैंक प्रभारी) डॉ. देवेंद्र पटेल, लैब टेक्नीशियन राम भाई त्रिपाठी और नंदलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व सिविल सर्जन डॉ. मनोज शुक्ला (अभी सीएमएचओ) को नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई होगी।

डोनर की पूरी जानकारी फॉर्म में नहीं ली

शासन ने यह कार्रवाई गठित समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की है। ज्ञात रहे मामले की जांच के लिए 16 दिसंबर को आयुष्मान के सीईओ और संचालक राज्य रक्ताधान परिषद डॉ. योगेश भरसट की अध्यक्षता में सात सदस्यीय टीम का गठन किया था। समिति ने प्रारंभिक तौर पर लापरवाही पाई है, इसीलिए इसलिए यह कार्रवाई की गई है। केंद्र की सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) की टीम ने जांच का दायरा बढ़ाया है।

डोनर का रिकॉर्ड चैक किया जा रहा है

बच्चों के एक-एक डोनर का रिकार्ड चैक किया जा रहा है। सभी डोनर के मूल फॉर्म, मशीन की मूल रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू की है। पता चला है कि ब्लड बैंक ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। डोनर की पूरी जानकारी फॉर्म में नहीं ली।

ब्लड बैंक की जांच के बीच दलाली भी जारी है। सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने सिटी कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर गुरुवार को तीन दलाल पकड़े। इसके लिए स्टिंग ऑपरेशन किया। 4500 रुपए में रक्त उपलब्ध कराने का सौदा हुआ। एसडीएम ने नोट पंटर ग्राहक को देकर दलालों के पास भेजा। इसमें ब्लड बैंक के तीन दलाल रजनीश साहू, मोहम्मद कैफ, अनिल गुप्ता पकड़े गए। पुलिस अभिरक्षा में थाने भेज दिया गया।

आज तीसरी टीम देगी दस्तक

सीडीएससीओ की टीम ने ब्लड बैंक की ओर से पेश दस्तावेजों पर असंतोष जताया है। ब्लड बैंक अधिकारी से कार्यप्रणाली सुधारने को कहा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जिन्हें एचआइवी पॉजिटिव पाया गया है उनके डोनर फॉर्म के साथ अब इश्यू किए गए ब्लड बैग की भी जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (नाको) की टीम सहित मप्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की असिस्टेंट डायरेक्टर मोनल सिंह भी आएंगी। इधर, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर युकां कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू की है।

ये भी पढ़ें

Reels ने बनाई जोड़ी, एक ‘लाइक’ से शुरू हुई लव स्टोरी, मंदिर में रचाई शादी
रायसेन
love marriage through reels jaswant-sarita story raisen mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 09:26 am

Published on:

19 Dec 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / HIV Blood Transfusion मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली तक हड़कंप, आज फिर आ रही टीम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

EXCLUSIVE INTERVIEW: ‘लव मैरिज के लिए जरूरी माता-पिता की परमिशन, पूरे हिंदुस्तान में लागू हो ये मॉडल’

Parental Permission for Love Marriages Raised
Patrika Special News

एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जारी किया दो साल का रिपोर्ट कार्ड, देखें डिटेल्स

pwd minister rakesh singh
भोपाल

चमत्कार जिंदा है: तानसेन के एक राग से ‘आग’, दूसरे से होती थी ‘बारिश,’ आज भी दुनिया बदल सकता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

Tansen Samaroh
Patrika Special News

‘मेरा पति लड़कियों का सप्लायर है…’ थाने में पहुंचा चौंकाने वाला मामला

Bhopal District Court
भोपाल

MP में सर्दी का कहर, हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित, केंद्र की एडवायजरी के बाद ALERT

Hypothermia Medical Emergency Declared in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.