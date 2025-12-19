Reels ने बनाई जोड़ी, एक ‘लाइक’ से शुरू हुई लव स्टोरी, मंदिर में रचाई शादी

मंदिर परिसर में सरपंच नरेश चौधरी, जसवंत के जीजा सहित अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी में जसवंत ने सरिता की मांग भरी और दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ निभाने की कसमे खाई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने नवदंपती को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गांव में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे सोशल मीडिया के बदलते दौर की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं, जहां इंस्टाग्राम पर हुई पहचान ने मंदिर में विवाह का रुप ले लिया। अब लाइक से शुरू हुआ यह रिश्ता जीवनभर के साथ में बदल चुका है। (mp news)