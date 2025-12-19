Reels ने बनाई जोड़ी, एक ‘लाइक’ से शुरू हुई लव स्टोरी, मंदिर में रचाई शादी

jaswant-sarita love story and marriage through reels (फोटो- Patrika.com)
Love marriage through reels: सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों की कहानियां भी अब मोबाइल स्क्रीन से निकलकर मंदिर की चौखट तक पहुंच रही है। रायसेन जिले के सलामतपुर थाना क्षेत्र के बरजोरपुर निवासी जसवंत मीणा और बैतूल हाल निवासी इटारसी की सरिता धुर्वे की प्रेम कहानी इसकी ताजा मिसाल बनी है। (mp news)
करीब दो महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक फोटो को लाइक करने से शुरु हुई बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। बातचीत बढ़ी तो दोनों ने साथ जीने-मरने का फैसला भी कर लिया। सरिता इटारसी से बस में बैठकर सीधे अपने प्रेमी जसवंत के घर बरजोरपुर पहुंच गई।
मामला गांव तक पहुंचा तो युवक जसवंत ने पूरी बात ग्राम सरपंच नरेश चौधरी को बताई। सरपंच नरेश चौधरी ने समझदारी दिखाते हुए जसवंत के परिवार से बातचीत की और युवक के परिजनों को भी राजी किया। आपसी सहमति बनने के बाद नरखेड़ा मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न कराया गया।
मंदिर परिसर में सरपंच नरेश चौधरी, जसवंत के जीजा सहित अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी में जसवंत ने सरिता की मांग भरी और दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ निभाने की कसमे खाई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने नवदंपती को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गांव में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे सोशल मीडिया के बदलते दौर की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं, जहां इंस्टाग्राम पर हुई पहचान ने मंदिर में विवाह का रुप ले लिया। अब लाइक से शुरू हुआ यह रिश्ता जीवनभर के साथ में बदल चुका है। (mp news)
