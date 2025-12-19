19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

Reels ने बनाई जोड़ी, एक ‘लाइक’ से शुरू हुई लव स्टोरी, मंदिर में रचाई शादी

MP News: बस पकड़कर प्रेमी के घर पहुंची युवती। एक रील पर लाइक से शुरू हुई थी लव स्टोरी जो मंदिर के चौखट तक पहुंची। जानें क्या इस कपल की कहानी।…

less than 1 minute read
Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Dec 19, 2025

love marriage through reels jaswant-sarita story raisen mp news

jaswant-sarita love story and marriage through reels (फोटो- Patrika.com)

Love marriage through reels: सोशल मीडिया के दौर में रिश्तों की कहानियां भी अब मोबाइल स्क्रीन से निकलकर मंदिर की चौखट तक पहुंच रही है। रायसेन जिले के सलामतपुर थाना क्षेत्र के बरजोरपुर निवासी जसवंत मीणा और बैतूल हाल निवासी इटारसी की सरिता धुर्वे की प्रेम कहानी इसकी ताजा मिसाल बनी है। (mp news)

ऐसे दोनों करीब, घर से भागी सरिता

करीब दो महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक फोटो को लाइक करने से शुरु हुई बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। बातचीत बढ़ी तो दोनों ने साथ जीने-मरने का फैसला भी कर लिया। सरिता इटारसी से बस में बैठकर सीधे अपने प्रेमी जसवंत के घर बरजोरपुर पहुंच गई।

मामला गांव तक पहुंचा तो युवक जसवंत ने पूरी बात ग्राम सरपंच नरेश चौधरी को बताई। सरपंच नरेश चौधरी ने समझदारी दिखाते हुए जसवंत के परिवार से बातचीत की और युवक के परिजनों को भी राजी किया। आपसी सहमति बनने के बाद नरखेड़ा मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न कराया गया।

मंदिर में रचाई दोनों ने शादी

मंदिर परिसर में सरपंच नरेश चौधरी, जसवंत के जीजा सहित अन्य रिश्तेदारों की मौजूदगी में जसवंत ने सरिता की मांग भरी और दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ निभाने की कसमे खाई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने नवदंपती को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गांव में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे सोशल मीडिया के बदलते दौर की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं, जहां इंस्टाग्राम पर हुई पहचान ने मंदिर में विवाह का रुप ले लिया। अब लाइक से शुरू हुआ यह रिश्ता जीवनभर के साथ में बदल चुका है। (mp news)

ये भी पढ़ें

‘स्मार्ट मीटर लगवाओ और 20% बिजली में छूट पाओ’, बिजली कंपनी का बड़ा दावा
बेतुल
20% discount on electricity installing smart meters power company offer mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 08:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / Reels ने बनाई जोड़ी, एक ‘लाइक’ से शुरू हुई लव स्टोरी, मंदिर में रचाई शादी

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर पर बर्तन रख महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज को घेरा, कहा- इन्हें मार-मार कर सही करो

women surrounded Shivraj Singh Chouhan security issues mp news
रायसेन

दलित के घर भोजन पड़ा भारी, युवक का हुक्का-पानी बंद, शुद्धिकरण का अजीब फरमान

MP News
रायसेन

Osho के जन्मस्थान पर ‘मोरारी बापू’ ने की पूजा, 11 दिसंबर को मनाया जाएगा जन्मोत्सव

osho birth anniversary Kuchabada morari bapu raisen mp news
रायसेन

एमपी में पुल ढहने से CRPF जवान की मौत, 3 गंभीर, PWD मंत्री बोले- कांग्रेस सरकार में बना था, होगी सख्त कार्रवाई

Raisen Bridge Collapse
रायसेन

Breaking: अचानक दो टुकड़ों में टूटा पुल, भरभराकर गिरा, नदी में गिरे लोग

bareli-nayagaon bridge collapsed 4 injured mp breaking news
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.