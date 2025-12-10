दलित के घर भोजन पड़ा भारी, युवक का हुक्का-पानी बंद, शुद्धिकरण का अजीब फरमान

MP News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक युवक को दलित के घर भोजन करना भारी पड़ गया। स्थिति ये रही कि पंचायत ने न केवल उसका हुक्का पानी बंद किया, बल्कि शुद्धिकरण को लेकर एक अजीब-ओ-गरीब फरमान तक जारी कर दिया। डिजिटल होते इंडिया में सामने आए इस मामले ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, वहीं छूआछूत को लेकर पंचायत का फरमान सोशल मीडिया पर चर्चा बन गया है।