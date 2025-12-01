Breaking: अचानक दो टुकड़ों में टूटा पुल, भरभराकर गिरा, नदी में गिरे लोग

bareli-nayagaon bridge collapsed in raisen (Patrika.com)
MP breaking news: रायसेन जिले के नगर बरेली से पिपरिया मार्ग पर ग्राम नयागांव के पास नदी पर बना एक पुराना पुल (Bareli-Nayagaon bridge collapsed) सोमवार सुबह लगभग दस बजे अचानक गिर गया। पुल के बीच का हिस्सा नदी में जा गिरा। घटना के समय पर एक स्कूटी और एक बाइक थी, जिस पर सवार चार यात्री अपने वाहन सहित नदी में जा गिरे। चारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हे बरेली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, पुल के नीचे कुछ दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था। घटना से कुछ देर पहले ही मजदूर पुल के नीचे से निकले थे। जिससे उनकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, तब तक ग्रामीणों ने घायलों केा निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था।
उल्लेखनीय है कि इस पुल के जर्जर होने की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। समय रहते जिम्मेदारों ने मरम्मत का काम नहीं कराया। ग्रामीणों ने बताया कि जब घटना हुई, उसके कुछ मिनट बाद ही यहां से बस गुजरने वाली थी, जो घटना के समय 300-400 मीटर दूर रही होगी। यदि बस पुल पर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। (MP breaking news)
