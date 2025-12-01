Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायसेन

Breaking: अचानक दो टुकड़ों में टूटा पुल, भरभराकर गिरा, नदी में गिरे लोग

Bridge Collapsed: एमपी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब नयागांव के पास अचानक पुराना पुल टूट गया। बाइक और स्कूटी सहित चार लोग नदी में गिरे, जिनकी हालत गंभीर है।

2 min read
Google source verification

रायसेन

image

Akash Dewani

Dec 01, 2025

bareli-nayagaon bridge collapsed 4 injured mp breaking news

bareli-nayagaon bridge collapsed in raisen (Patrika.com)

MP breaking news: रायसेन जिले के नगर बरेली से पिपरिया मार्ग पर ग्राम नयागांव के पास नदी पर बना एक पुराना पुल (Bareli-Nayagaon bridge collapsed) सोमवार सुबह लगभग दस बजे अचानक गिर गया। पुल के बीच का हिस्सा नदी में जा गिरा। घटना के समय पर एक स्कूटी और एक बाइक थी, जिस पर सवार चार यात्री अपने वाहन सहित नदी में जा गिरे। चारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हे बरेली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है।

पुल के नीचे चल रहा था मरम्मत का काम

जानकारी के अनुसार, पुल के नीचे कुछ दिनों से मरम्मत का काम चल रहा था। घटना से कुछ देर पहले ही मजदूर पुल के नीचे से निकले थे। जिससे उनकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, तब तक ग्रामीणों ने घायलों केा निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था।

बाल-बाल बची बस

उल्लेखनीय है कि इस पुल के जर्जर होने की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। समय रहते जिम्मेदारों ने मरम्मत का काम नहीं कराया। ग्रामीणों ने बताया कि जब घटना हुई, उसके कुछ मिनट बाद ही यहां से बस गुजरने वाली थी, जो घटना के समय 300-400 मीटर दूर रही होगी। यदि बस पुल पर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। (MP breaking news)

ये भी पढ़ें

मां-बाप ने शव लेने से किया इंकार, प्रशासन ने किया भांजे का अंतिम संस्कार
रतलाम
Jaora land dispute murder administration performed last rites mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 01:41 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / Breaking: अचानक दो टुकड़ों में टूटा पुल, भरभराकर गिरा, नदी में गिरे लोग

बड़ी खबरें

View All

रायसेन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Breaking: गौहरगंज रेप कांड आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली

raisen gauharganj rape case accused salman short encounter arrested mp breaking news
रायसेन

गुस्से में गौहरगंज, 6 दिन से मासूम एम्स में तड़प रही, उसका गुनहगार अब भी फरार

Gauharganj News
रायसेन

सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश

MP BJP MLA Surendra Patwa
रायसेन

एमपी में फिर पेशाब कांड, बदमाश ने दिव्यांग के चेहरे पर की पेशाब

raisen
रायसेन

6 साल की मासूम से रेप, दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम देकर 23 साल का आरोपी फरार

Innocent rape raisen
रायसेन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.