Breaking: अचानक दो टुकड़ों में टूटा पुल, भरभराकर गिरा, नदी में गिरे लोग

MP breaking news: रायसेन जिले के नगर बरेली से पिपरिया मार्ग पर ग्राम नयागांव के पास नदी पर बना एक पुराना पुल (Bareli-Nayagaon bridge collapsed) सोमवार सुबह लगभग दस बजे अचानक गिर गया। पुल के बीच का हिस्सा नदी में जा गिरा। घटना के समय पर एक स्कूटी और एक बाइक थी, जिस पर सवार चार यात्री अपने वाहन सहित नदी में जा गिरे। चारों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हे बरेली अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया है।