मां-बाप ने शव लेने से किया इंकार, प्रशासन ने किया भांजे का अंतिम संस्कार

रिंगनोद थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद ने बताया कि शनिवार की रात में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसके बाद मामा-मामी ने भांजे पर हमला किया, जिसमें अमृतराम पिता कालूलाल की मृत्यु हो गई थी। मामा बद्रीलाल उर्फ समरथ गंभीर रूप से घायल हुआ था। मृतक के पिता कारूलाल और मां सुमित्रा ने बेटे का शव लेने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों ने अलग-अलग जगह पर शादी कर ली थी।