संभलना होगा: रतलाम के खेतों की मिट्टी में आर्गनिक कार्बन की कमी



मृदा की ‘संरचना और बनावट’ खराब हो रही

शहर के कृषि उपज मंडी स्थित गोल बिल्डिंग में संचालित हो रही मृदा परीक्षण लैब के टेक्नीशियन राकेश कुमार पाटीदार के अनुसार वर्तमान समय में पोषक तत्वों कि कमी एवं उससे मृदा-फसलों के उत्पादन क्षमता पर प्रभाव एवं नुकसान होने लगा हैं। कृषि भूमि में मुख्यत: आर्गनिक कार्बन की कमी पाई जा रही हैं। आर्गनिक कार्बन की कमी से मृदा की ‘संरचना और बनावट’ खराब हो रही हैं। यहीं कारण है कि पौधों की जड़ों में पानी और ऑक्सीजन कम पहुंचने से मृदा संरचना कठोर होने लगी हैं, जड़ों का फैलाव कम होकर पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पाटीदार ने बताया कि मृदा में दिए जाने वाले उर्वरक जो कि उपलब्ध अवस्था में नहीं होते हैं, उनको उपलब्ध अवस्था में लाने के लिए माइक्रोब्स (सुक्ष्म जीव) ही होते हैं, जो कि आर्गनिक कार्बन नहीं होने से वे मृदा में नहीं पाए जा रहे हैं, क्योंकि माइक्रोब्स का भोजन आर्गनिक कार्बन हैं। किसानों को रासायनिक उर्वरक को कम कर प्राकृतिक खेती ओर लौटना होगा।