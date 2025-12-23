यहां जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार करते हैं लोग, 5 मौतों के बाद भी नहीं जागे जिम्मेदार

MP News :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम बानीखेड़ी में मलेनी नदी पर एक स्टाप डेम बना है। डेम की नदी के पार 300 बीघा जमीन के किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए जान जोखिम में डालने की मजबूरी है। ग्रामीण ही नहीं, अपने मवेशी भी इसी तरह ले जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि, वो अबतक हर जिम्मेदार के दर पर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन किसी ने इनके लिए किसी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं उठाया। बता दें कि, कुछ समय पहले इसी तरह जाते हुए एक नाव पलट गई थी, जिसमें 5 ग्रामीणों की मौत हो गई थी।