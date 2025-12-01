Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर….लेकिन ये 4 अंक बताए बिना नहीं होगी डिलीवरी!

LPG Price Cut: घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था बदल गई है। अब उपभोक्ता को डिलीवरी लेते समय बिना ये चार अंक डिलीवरी बॉय को बताए किसी भी हालत में सिलेंडर नहीं मिलेगा।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Akash Dewani

Dec 01, 2025

LPG Price Cut cylinder delivery changed otp mandatory mp news

LPG gas cylinder Price Cut (फोटो- Patrika.com)

LPG Price Cut: दिसंबर के पहले दिन की सुबह-सुबह एमपी सहित देशवासियों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। तेल कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर यानी कुकिंग गैस की कीमत कम हो रही है। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपए तक कम कर दिए गए है। वहीँ, एमपी के ग्वालियर में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था में किए गए बदलाव अब उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।

तेल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब सिलेंडर तभी दिया जाएगा, जब उपभोक्ता डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DSC) या ओटीपी बताएंगे। यह कोड बुकिंग के समय उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। नई व्यवस्था के तहत बिना डीएससी कोड के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। (mp news)

बढ़ रहे थे गलत डिलीवरी के मामले

अब तक उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद हॉकर को डीएससी कोड बताता था। कई बार उपभोक्ता घर पर नहीं मिलता था या उसके पास कोड मौजूद नहीं होता था, तब भी एजेंसी सिलेंडर की डिलीवरी कर देती थी। इससे गलत डिलीवरी के मामले बढ़ रहे थे और कई बार उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायतें भी सामने आती थीं। इसी को देखते हुए कंपनियों ने इसे अनिवार्य किया है और इसके लिए अपने सॉटवेयर में भी बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिए हैं।

उपभोक्ताओं को आ रही दिक्कतें

नई व्यवस्था से उन उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है जो कामकाज के कारण घर पर नहीं रहते। इसके अलावा कई बार बुकिंग जिस मोबाइल नंबर से होती है, वह उपभोक्ता के पास मौजूद नहीं होता या वह नंबर किसी अन्य सदस्य का होता है, ऐसे में हॉकर डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन के कॉर्डिनेटर श्यामानंद शुक्ला ने बताया कि कंपनियां अब किसी भी हालत में डीएससी कोड के बिना सिलेंडर देने को तैयार नहीं हैं। यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों के लिए जरूरी माना जा रहा है।

धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम…

नई प्रक्रिया से गलत डिलीवरी और धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगने लगी है। पहले कई हॉकर अपने लाभ के लिए किसी भी उपभोक्ता को सिलेंडर दे देते थे, जिससे वास्तविक उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब ओटीपी आधारित सिस्टम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिलेंडर सिर्फ असली उपभोक्ता को ही मिले।

शहर में गैस आपूर्ति

  • शहर में 5.44 लाख उपभोक्ता
  • 40 गैस एजेंसियां संचालित
  • रोजाना 12 हजार सिलेंडरों की डोर स्टेप सप्लाई
  • इंडेन, एचपी और बीपीसीएल की एजेंसियों से वितरण (mp news)

Published on:

01 Dec 2025 10:39 am

सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर….लेकिन ये 4 अंक बताए बिना नहीं होगी डिलीवरी!

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

