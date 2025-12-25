यहां बनेगी सड़क… टूटेंगे 50 से ज्यादा मकान-दुकान

नाका चंद्रवदनी चौराहा सेग्वालियर झांसी रोड पर सीवर लाइन डालने का कार्य जैन एंड राय कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। लेकिन पीएचई अफसरों से सांठगांठ के चलते कंपनी ने कंस्ट्रक्शन का कार्य सही नहीं किया और झांसी रोड पुलिस थाने तक करीब 600 मीटर लंबी सीवर लाइन डालने के बाद कॉम्पेक्शन न होने से यह सड़क बार-बार धंसक रही थी। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्य को सही ढंग से करने अथवा निर्माण कार्य के पैसे देने ने लिए कहा। साथ ही इसका प्लान बदलते हुए दोनों ओर सड़क की चौड़ाई, सर्विस रोड, फुटपाथ व ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान रखा गया। अब इस कार्य को पीएचई को पूरा करके पीडब्ल्यूडी को देना है।