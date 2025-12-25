एमपी में बड़ी कार्रवाई, 13 डॉक्टर्स की सैलरी कटी, 25 को नोटिस, एक होगा बर्खास्त!

MP News: भोपाल के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक में फर्जी अटेंडेंस का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के बाद 13 डॉक्टरों की 7 दिन से एक माह तक की सैलरी काट दी गई है। 25 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और एक डॉक्टर की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई सार्थक ऐप में फर्जी और संदिग्ध तरीके से हाजिरी दर्ज करने के मामलों के बाद की गई है।