एमपी में बड़ी कार्रवाई, 13 डॉक्टर्स की सैलरी कटी, 25 को नोटिस, एक होगा बर्खास्त!

MP News: भोपाल के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक में फर्जी अटेंडेंस का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच के बाद 13 डॉक्टरों की 7 दिन से एक माह तक की सैलरी काट दी गई है। 25 चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और एक डॉक्टर की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई सार्थक ऐप में फर्जी और संदिग्ध तरीके से हाजिरी दर्ज करने के मामलों के बाद की गई है।
जांच में सामने आया कि एक डॉक्टर ने अपने कार्यस्थल से करीब 500 किलोमीटर दूर रहते हुए भी मोबाइल ऐप पर उपस्थिति दर्ज कर दी। यह गड़बड़ी सीएमएचओ कार्यालय की नियमित समीक्षा के दौरान पकड़ में आई।
बागमुगालिया (भोपाल) के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में डॉ. मिन्हाज की अटेंडेंस जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। सार्थक ऐप में दर्ज उनकी हाजिरी की तस्वीरों में अलग-अलग लोगों के चेहरे दिखाई दिए, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहराई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक जैसे जनसेवा केंद्रों में लापरवाही और डिजिटल सिस्टम के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी अटेंडेंस रिकॉर्ड की सख्त निगरानी जारी रहेगी।
सीएमएचओ कार्यालय के अनुसार डॉ. मिन्हाज को अब तक 9 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। इसके चलते उनकी बर्खास्तगी की फाइल एनएचएम कार्यालय भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
