इस शहर में बन रहा सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, 5 करोड़ होंगे खर्च

Ayurveda Hospital: आयुर्वेद से उपचार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। शहर के बीचों बीच पांच करोड़ की लागत से जिला आयुर्वेदिक अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है। जहां पंचकर्म से लेकर जड़ी बूटियों से उपचार और सर्जरी की आधुनिक सुविधा होगी। आयुष विभाग ने बजट को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद काम शुरू हो गया। यह दो साल में पूरा होगा। शिवाजी नगर में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, जो जर्जर रहवासी क्वार्टर में संचलित हो रहा है। इसी के छोटे कमरों में चिकित्सक हैं तो वहीं ऐसे ही हाल में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं।