‘पीएम आवास योजना’ के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान, पूरा होगा घर का सपना

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश किया गया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। देवड़ा ने कहा कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अभ प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा।