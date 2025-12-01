100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क, दुकानों पर गिरेगी गाज, जाम से मिलेगी मुक्ति

road widening in khargone (फोटो- Freepik)
Road Widening:खरगोन में एमजी रोड, जवाहर मार्ग, बिस्टान रोड, सनावद रोड़ को मुख्य बाजार से जोड़ने वाले श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहा का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगरपालिका प्रशासन डीएफओ कार्यालय की दीवार से सटे नाले के बाहर लगी 21 दुकानों को करीब पांच से सात फीट पीछे शिट करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर रविवार को इंजीनियरों सहित नपा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नापतोल की गई। हालांकि दुकानों को पीछे करने के लिए नपा ने नोटिस जारी करने से पहले दुकानदारों ने भी सहमति जताई थी। (MP News)
मार्ग चौड़ीकरण के बाद चौराहा विस्तारित हो जाएगा। पुरानी रोटरी को हटाकर स्तंभ के आसपास से वाहन निकाले जाएंगे। यहां मार्ग के दोनों ओर करीब 100 फीट की चौड़ाई होगी, इससे यहां जाम की स्थिति नहीं बनेगी। रविवार को लोक निर्माण सभापति धीरेंद्रसिंह चौहान, प्रभारी सहायक यंत्री मनीष महाजन, राजस्व अधिकारी महेश वर्मा व नपा के राजस्व अमले ने यहां दुकानों के अंदर व नाला क्षेत्र की जमीन का नापतोल किया।
जानकारी के अनुसार नपा ने इन दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर अस्थायी लीज को स्थायी करने के निर्देश दिए थे। राजस्व अधिकारी महेश वर्मा के अनुसार गाइडलाइन दरों के अनुसार दुकानदारों को 3 लाख से 55 लाख रुपए तक जमा करना होंगे। बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए चौड़ीकरण अनिवार्य हो गया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है।
दुकानों की यह लीज करीब पचास साल पुरानी है। चौराहे के पुनर्निर्माण में सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बल्कि नपा ने भी अपनी गार्डन की बाउंड्रीवाल तोड़ दी है। गार्डन में स्थित जय स्तंभ अब चौराहे का मुय केंद्र होगा। इसके आसपास नया चबूतरा तैयार किया जा चुका है और नपा ने नई बाउंड्रीवाल भी बनाई है।
अभी डीएफओ कार्यालय और दुकानों के बीच करीब पांच से सात फीट की गली छूटी हुई है। इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इंजीनियर मनीष महाजन ने बताया दुकानों को दीवार से सटकर लगाएंगे। नाले को आगे शिट कर इसे अंडरग्राउंड किया जाएगा। इससे दुकानों के पीछे की जमीन का उपयोग होगा और आगे की जमीन सडक़ के लिए और ज्यादा मिल जाएगी। (MP News)
डीएफओ कार्यालय के आगे लगी दुकानों को पीछे शिट करेंगे। आगे अंडरग्राउंड नाला आएगा। इससे मार्ग चौड़ा होगा। श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहे का भी विस्तार होगा।-कमला कोल, सीएमओ, खरगोन
