100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क, दुकानों पर गिरेगी गाज, जाम से मिलेगी मुक्ति

Road Widening:खरगोन में एमजी रोड, जवाहर मार्ग, बिस्टान रोड, सनावद रोड़ को मुख्य बाजार से जोड़ने वाले श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहा का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगरपालिका प्रशासन डीएफओ कार्यालय की दीवार से सटे नाले के बाहर लगी 21 दुकानों को करीब पांच से सात फीट पीछे शिट करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर रविवार को इंजीनियरों सहित नपा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नापतोल की गई। हालांकि दुकानों को पीछे करने के लिए नपा ने नोटिस जारी करने से पहले दुकानदारों ने भी सहमति जताई थी। (MP News)