Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क, दुकानों पर गिरेगी गाज, जाम से मिलेगी मुक्ति

MP News: टॉकीज तिराहा का चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। दुकानें 5-7 फीट पीछे शिफ्ट होंगी जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Akash Dewani

Dec 01, 2025

100 feet road widening khargone shops shift back mp news

road widening in khargone (फोटो- Freepik)

Road Widening:खरगोन में एमजी रोड, जवाहर मार्ग, बिस्टान रोड, सनावद रोड़ को मुख्य बाजार से जोड़ने वाले श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहा का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगरपालिका प्रशासन डीएफओ कार्यालय की दीवार से सटे नाले के बाहर लगी 21 दुकानों को करीब पांच से सात फीट पीछे शिट करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर रविवार को इंजीनियरों सहित नपा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नापतोल की गई। हालांकि दुकानों को पीछे करने के लिए नपा ने नोटिस जारी करने से पहले दुकानदारों ने भी सहमति जताई थी। (MP News)

100 फीट चौड़ा होगा मार्ग

मार्ग चौड़ीकरण के बाद चौराहा विस्तारित हो जाएगा। पुरानी रोटरी को हटाकर स्तंभ के आसपास से वाहन निकाले जाएंगे। यहां मार्ग के दोनों ओर करीब 100 फीट की चौड़ाई होगी, इससे यहां जाम की स्थिति नहीं बनेगी। रविवार को लोक निर्माण सभापति धीरेंद्रसिंह चौहान, प्रभारी सहायक यंत्री मनीष महाजन, राजस्व अधिकारी महेश वर्मा व नपा के राजस्व अमले ने यहां दुकानों के अंदर व नाला क्षेत्र की जमीन का नापतोल किया।

अस्थायी लीज को स्थायी करने के निर्देश

जानकारी के अनुसार नपा ने इन दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर अस्थायी लीज को स्थायी करने के निर्देश दिए थे। राजस्व अधिकारी महेश वर्मा के अनुसार गाइडलाइन दरों के अनुसार दुकानदारों को 3 लाख से 55 लाख रुपए तक जमा करना होंगे। बढ़‌ते यातायात दबाव को देखते हुए चौड़ीकरण अनिवार्य हो गया है और उसकी शुरुआत हो चुकी है।

दुकानों की यह लीज करीब पचास साल पुरानी है। चौराहे के पुनर्निर्माण में सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बल्कि नपा ने भी अपनी गार्डन की बाउंड्रीवाल तोड़ दी है। गार्डन में स्थित जय स्तंभ अब चौराहे का मुय केंद्र होगा। इसके आसपास नया चबूतरा तैयार किया जा चुका है और नपा ने नई बाउंड्रीवाल भी बनाई है।

कार्यालय और दुकानों के बीच करीब 5 फीट की गली

अभी डीएफओ कार्यालय और दुकानों के बीच करीब पांच से सात फीट की गली छूटी हुई है। इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इंजीनियर मनीष महाजन ने बताया दुकानों को दीवार से सटकर लगाएंगे। नाले को आगे शिट कर इसे अंडरग्राउंड किया जाएगा। इससे दुकानों के पीछे की जमीन का उपयोग होगा और आगे की जमीन सडक़ के लिए और ज्यादा मिल जाएगी। (MP News)

जल्द देखने को मिलेगा बदलाव

डीएफओ कार्यालय के आगे लगी दुकानों को पीछे शिट करेंगे। आगे अंडरग्राउंड नाला आएगा। इससे मार्ग चौड़ा होगा। श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहे का भी विस्तार होगा।-कमला कोल, सीएमओ, खरगोन

ये भी पढ़ें

न नोटिफिकेशन, न इंटरव्यू…. चुपके से भर्ती हो गए 445 आउटसोर्स कर्मचारी!
बेतुल
health department outsourcing recruitment scam illegal appointments mp jobs news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / 100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क, दुकानों पर गिरेगी गाज, जाम से मिलेगी मुक्ति

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जहरीले धुएं का कहर! रात होते ही ये क्षेत्र बन जाता है गैसचेंबर, अधिकारी चुप

nimarani industrial area toxic smoke air pollution khargone mp news
खरगोन

मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को झपकी लगी, रेस्टोरेंट तोड़ते अंदर घुसा ट्रक, टल गया बड़ा हादसा

Khargone Accident
खरगोन

मरीज नहीं… अवैध शराब लेकर घूम रही थी एम्बुलेंस, पुलिस ने घेरा तो बेरिकेट्स तोड़कर भागा ड्राइवर

illegal liquor smuggling 108 ambulance khargone police action mp news
खरगोन

MP के 699 हेक्टेयर जंगल पर खतरा, संतों ने केंद्र के प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

khargone forest mining controversy Chyavan Rishi mp high court
खरगोन

एमपी में यहां लहरा रही थी गांजे की फसल, ड्रोन सर्चिंग में पकड़ाई

khargone
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.