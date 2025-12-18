स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अचानक पहुंंचे अस्पताल, मची भागमभाग

खरगोन.

तीन सौ बिस्तरों वाले जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं टटोलने खासकर शिशु-मृत्युदर व मातृ मृत्युदर को कम करने की कवायद को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर स्मिता तिवारी टीम के साथ खरगोन पहुंची। यहां सिविल सर्जन डॉ. राजकुमारी देवड़ा सहित संकल्प, अंतरा फाउंडेशन, जपाइगो की टीम के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रत्येक वार्ड का भ्रमण करते हुए लेबर रूम का जायजा भी लिया। स्टॉफ का मस्टर रजिस्टर जांचने के साथ वार्ड में भर्ती प्रसूताओं व उनके परिजन से चर्चा की।

तिवारी ने बताया इस निरीक्षण का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, माताओं को बेहतर सेवाएं देना है। निरीक्षण के बाद जो खामियां मिलेगी उसे लेकर प्रबंधन से बैठक कर चर्चा करेंगे। तिवारी ने बताया जिला अस्पताल में वर्कलोड अधिकहै। मरीजों की संख्या स्टॉफ की तुलना ज्यादा है। ऐसे में पैरी-फेरी पर फंक्शलाइटी होनी चाहिए। हम सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं।