एमपी में मुंबई-आगरा हाईवे पर खड़ी कार में मिली युवक की डेड बॉडी

dead body was found in parked car on Mumbai-Agra highway
mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में आगरा-मुंबई हाईवे पर खड़ी कार में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने जब कार में मौजूद युवक की लाश को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की। शव कार की पिछली सीट पर था। मृतक की शिनाख्त सुनील चौकसे निवासी चौकसे मोहल्ला पीथमपुर के तौर पर हुई है ।
खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम मुंकदपुरा में मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह एक कार में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कार खड़ी देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डायल 112 सहित पुलिस मौके पर पहुंची तो कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट पर एक युवक मृत मिला। मृतक की पहचान सुनील पिता भंवरलाल चौकसे 40 निवासी चौकसे मोहल्ला पीथमपुर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं।
परिजन ने पुलिस को बताया कि सुनील शिर्डी गया हुआ था और वहां से लौटकर आ रहा था। उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। मंडलेश्वर एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने बताया कि खलटाका पुलिस चौकी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मुंकदपुरा में ठीकरी बायपास रोड पर एक कार में एक व्यक्ति पीछे वाली सीट पर मृत अवस्था में देखा गया है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तस्दीक की गई है। एफएसएल की टीम ने भी मौका मुआयना किया। मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
खरगोन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग