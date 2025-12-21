एमपी में मुंबई-आगरा हाईवे पर खड़ी कार में मिली युवक की डेड बॉडी

खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम मुंकदपुरा में मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह एक कार में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने कार खड़ी देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डायल 112 सहित पुलिस मौके पर पहुंची तो कार की तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट पर एक युवक मृत मिला। मृतक की पहचान सुनील पिता भंवरलाल चौकसे 40 निवासी चौकसे मोहल्ला पीथमपुर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं।