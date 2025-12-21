एमपी में सूर्य नमस्कार करते वक्त सर्राफा कारोबारी की थमी सांसें

बता दें कि पिछले साल भी अशोकनगर के तुलसी सरोवर पार्क में ही योग करते वक्त डॉक्टर पवन सिंघल की हार्ट अटैक आने से मौत हुई थी। पवन सिंघल ने ही पार्क में योग की शुरुआत की थी। योग करते समय अब सर्राफा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत होने से नियमित योग करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं डॉक्टर्स की मानें तो सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठना और कम गर्म कपड़े पहनना भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। क्योंकि ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं और दिल पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। इसलिए हमेशा ठंड में अच्छे से गर्म कपड़े पहनने चाहिए।