एमपी में सूर्य नमस्कार करते वक्त सर्राफा कारोबारी की थमी सांसें

jeweller dies during surya namaskar heart attack (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सुबह-सुबह पार्क में योगा करते वक्त एक सर्राफा कारोबारी की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया है कि सर्राफा कारोबारी नरेन्द्र सोनी पार्क में सूर्य नमस्कार कर रहे थे और तभी अचानक जमीन पर गिरे और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। सर्राफा कारोबारी की योग करते वक्त मौत होने की खबर से हर कोई हैरान है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
55 साल के सर्राफा कारोबारी नरेन्द्र सोनी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक थे वो रोजाना योग करते थे। रोजाना की तरह रविवार की सुबह वो शहर के तुलसी सरोवर पार्क में योग करने पहुंचे थे। साथियों के मुताबिक सुबह पौने 6 बजे के करीब जब वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे तभी अचानक गिर गए। तुरंत हम लोग उनके पास पहुंचे और हिलाया लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। सीपीआर देने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भी डॉक्टर ने सीपीआर दिया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
बता दें कि पिछले साल भी अशोकनगर के तुलसी सरोवर पार्क में ही योग करते वक्त डॉक्टर पवन सिंघल की हार्ट अटैक आने से मौत हुई थी। पवन सिंघल ने ही पार्क में योग की शुरुआत की थी। योग करते समय अब सर्राफा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत होने से नियमित योग करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं डॉक्टर्स की मानें तो सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठना और कम गर्म कपड़े पहनना भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। क्योंकि ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं और दिल पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। इसलिए हमेशा ठंड में अच्छे से गर्म कपड़े पहनने चाहिए।
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
