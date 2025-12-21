21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

एमपी में सूर्य नमस्कार करते वक्त सर्राफा कारोबारी की थमी सांसें

mp news: सुबह करीब पौने 6 बजे पार्क में योग करते वक्त सर्राफा कारोबारी को आया हार्ट अटैक, जमीन पर गिरे और थम गई सांसें।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Shailendra Sharma

Dec 21, 2025

ashoknagar news

jeweller dies during surya namaskar heart attack (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सुबह-सुबह पार्क में योगा करते वक्त एक सर्राफा कारोबारी की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया है कि सर्राफा कारोबारी नरेन्द्र सोनी पार्क में सूर्य नमस्कार कर रहे थे और तभी अचानक जमीन पर गिरे और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। सर्राफा कारोबारी की योग करते वक्त मौत होने की खबर से हर कोई हैरान है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

सूर्य नमस्कार करते वक्त आया साइलेंट हार्ट अटैक

55 साल के सर्राफा कारोबारी नरेन्द्र सोनी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक थे वो रोजाना योग करते थे। रोजाना की तरह रविवार की सुबह वो शहर के तुलसी सरोवर पार्क में योग करने पहुंचे थे। साथियों के मुताबिक सुबह पौने 6 बजे के करीब जब वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे तभी अचानक गिर गए। तुरंत हम लोग उनके पास पहुंचे और हिलाया लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। सीपीआर देने की कोशिश की और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भी डॉक्टर ने सीपीआर दिया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

पिछले साल भी योग करते हुए हार्ट अटैक से हुई थी मौत

बता दें कि पिछले साल भी अशोकनगर के तुलसी सरोवर पार्क में ही योग करते वक्त डॉक्टर पवन सिंघल की हार्ट अटैक आने से मौत हुई थी। पवन सिंघल ने ही पार्क में योग की शुरुआत की थी। योग करते समय अब सर्राफा कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत होने से नियमित योग करने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं डॉक्टर्स की मानें तो सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठना और कम गर्म कपड़े पहनना भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। क्योंकि ठंड के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं और दिल पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है। इसलिए हमेशा ठंड में अच्छे से गर्म कपड़े पहनने चाहिए।

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 05:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / एमपी में सूर्य नमस्कार करते वक्त सर्राफा कारोबारी की थमी सांसें

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई, पद से हटाया और अतिक्रमण पर चली JCB

ashoknagar
अशोकनगर

महिला पार्षद के फार्म हाउस पर चली जेसीबी, अतिक्रमण जमींदोज

ASHOKNAGAR
अशोकनगर

एमपी में यहां लगता 25 लाख लोगों का मेला, 80 दिन पहले से ही शुुरु हो गई तैयारियां

Karila Mela
अशोकनगर

जोधपुर एक्सप्रेस का MP में बढ़ा स्टॉपेज, सांसद की मांग हुई मंजूर

Jodhpur Express stoppage extended Kanjia station Dayodaya express ashoknagar mp news
अशोकनगर

अवैध कॉलोनियों को Notice, 38 कॉलोनाइजरों पर होगी सख्त कार्रवाई

Illegal colonies , mp news
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.