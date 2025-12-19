खुश खबर : यूनिवर्सिटी ने लांच किया खुद का पोर्टल, 25 हजार विद्यार्थियों का बनेगा पर्सनल अकाउंट, एक क्लिक पर मिलेगी जनकारी

खरगोन. अब कॉलेज स्टूडेंट भी स्वयं का पोर्टल चलाएंगे। क्रांतिवीर सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय ने अपने नामांकित सभी विद्यार्थियों के लिए नया पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों का पर्सनल अकाउंट ओपन होगा। इसमें वें इनरोलमेंट, परीक्षा फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड, ट्रेनिंग प्लेसमेंट, ऑनलाइन रिजल्ट, टाइम टेबल सिलेबस, ऑर्डिनेंस, मार्कशीट जैसी सुविधाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट में प्राप्त होगी। समस्या पर इमेल या हेल्पडेस्क कॉल सेंटर पर बात कर सहायता की जाएगी।

कुलगुरु डॉ. मोहनलाल कोरी ने बताया ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की सुविधा व ऑनलाइन मार्कसीट, ट्रांसक्रिप्ट, एसएमएस, इमेल से अथवा सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट कर कोड के साथ ऑनलाइन वैरिफिकेशन की सुविधा अपने ही अकाउंट में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन विश्वविद्यालय से पोर्टल पर ऑनलाइन एकाउंट खोलने के लिए एक वर्ष के लिए 150 ज़ीएसटी रुपए का भुगतान करना होगा जो की एमपी ऑनलाइन के तुलना में कम है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है।