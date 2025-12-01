न नोटिफिकेशन, न इंटरव्यू…. चुपके से भर्ती हो गए 445 आउटसोर्स कर्मचारी!

Outsourcing recruitment scam: बैतूल जिले के स्वास्थ्य विभाग (Betul health department) में की गई करीब साढ़े चार सौ मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर की भर्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया चुपचाप और बिना किसी औपचारिकता के पूरी कर ली गई। जिससे भर्ती में अनियमितता की आशंका है। ये नियुक्तियां आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की गई, लेकिन चयन प्रक्रिया को लेकर न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया, न आवेदन मांगे गए और न ही इंटरव्यू की औपचारिकता निभाई गई। (MP Jobs News)