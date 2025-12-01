स्कूल शिक्षक और रसोइया की घिनौनी करतूत, हॉस्टल में रंगेहाथ पकड़ाए

teacher-cook obscene act in Girls Hostel morena (photo social media)
Teacher-cook obscene act: मुरैना के पहाड़गढ़ विकासखंड के दो शिक्षण संस्थानों से सामने आए शर्मनाक वीडियो ने शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर दिया है। वायरल वीडियो छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षण संस्थानों की पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। (MP News)
पहला वीडियो पहाड़गढ़ विखं के शासकीय प्राइमरी स्कूल निमास का है।यहां शिक्षक अशोक पाठक और एक महिला रसोइया आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक रसोइया गेट पर खड़ी होकर निगरानी कर रही है, जबकि दूसरी शिक्षक के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में है। इस समय कक्षाएं संचालित थीं।
शिक्षक पाठक ने वीडियो को बदनाम करने की साजिश बताया है। दूसरा मामला अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित सीनियर कन्या छात्रावास, पहाड़गढ़ (Senior Girls Hostel Pahargarh) का है। यहां के एक वायरल वीडियो में छात्रावास परिसर में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री दिखाई दे रही है। छात्रावास में 9वीं से 12वीं तक की 44 छात्राएं रहती हैं।
हॉस्टल अधीक्षक सुनीता सिकरवार ने आरोपों को खारिज कर दिया और छुट्टियों के दौरान का वीडियो बताया है। पत्रिका दोनों ही वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अनुसूचित जाति विभाग के संभागीय उपायुक्त संजय खेडकर ने कहा, वीडियो मुझे नहीं मिला है फिर भी मामले की मैं स्वयं जांच करूंगा। (MP News)
