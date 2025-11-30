Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

‘ये सिक्योरिटी है’, सरपंच ससुर ने हैंडपंप के नाम पर लिए 20-20 हजार, वीडियो वायरल

MP News: ग्रामीणों ने महिला सरपंच सोनम वाल्मीकि के ससुर पर हैंडपंप खनन के नाम पर 20-20 हजार वसूली का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Akash Dewani

Nov 30, 2025

Sarpanch father in law money extortion viral video mp news

Sarpanch father in law money extortion viral video (Patrika.com)

Money Extortion Viral video: मुरैना जिले के जनपद पोरसा की कौंधरखुर्द पंचायत में ग्रामीणों ने महिला सरपंच सोनम बाल्मीकि के ससुर रामपाल वाल्मीकि पर हैंडपंप खनन कराने के नाम पर 20-20 हजार रुपए वसूलने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों द्वारा महिला सरपंच के ससुर का रुपए गिनते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है।

इसके बारे में पूछने पर महिला सरपंच के ससुर ने पहले तो कहा कि यह रुपए मैने किसी दूसरे मद के लिए वसूले हैं। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह हैंडपंप खनन के लिए सिक्योरिटी मनी थी, ताकि उसका सामान चोरी न हो जाए। जबकि हैंडपंप खनन के लिए सिक्योरिटी मनी जैसा कोई प्रावधान ही नहीं होता। (MP News)

ससुर देखते है महिला सरपंच का पूरा काम

जानकारी के अनुसार कौंधरखुर्द पंचायत में रहने वाले ग्रामीण कन्हैया माहौर के घर पानी की किल्लत थी। इस पर कन्हैया माहौर लंबे समय से कौंधरखुर्द की सरपंच सोनम वाल्मीकि के ससुर रामपाल वाल्मीकि से कई बार हैंडपंप लगाने के लिए गुहार लगाई। चूंकि महिला सरपंच का पूरा काम उनके ससुर ही देखते हैं, इस पर उन्होंने कन्हैया से कहा कि 20 हजार रुपए खर्च होंगे, तब हैंडपंप लग सकेगा।

ग्रामीण ने कर्ज लेकर रुपए दिए, हैंडपंप आज तक नहीं लगा

ग्रामीणों ने कर्ज लेकर 20 हजार का चंदा एकत्रित किया और यह रुपए सरपंच रामपाल वाल्मीकि को दिए। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी सरपंच के ससुर हैंडपंप का खनन नहीं करवा सके।

दूसरे काम के लिए थे पैसे- सरपंच ससुर

मैने कन्हैया से पैसे किसी दूसरे मद में लिए थे, पहले दिए फिर वापस लिए। यह पैसा हैंडपंप का सिक्योरिटी अमाउंट था ताकि समान चोरी न हो। रामपाल वाल्मीकि, महिला सरपंच का ससुर

कलेक्टर ने दिए कार्रवाई करने के निर्देश

सरकारी हैंडपंप के बदले सिक्योरिटी या अमानत राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित सरपंच के विरुद्ध धारा 40 की कार्रवाई तत्काल संस्थित की जाएगी। अवैध वसूली के लिए सरपंच के ससुर पर भी सुसंगत धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा।- लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर मुरैना

वायरल वीडियो में यह बातचीत रिकॉर्ड

  • कन्हैया : कल्ला बोल रहा है उसने भी पैसे दे दिए हैं।
  • रामपाल : नहीं बेवकूफ है, बुधवार की बोल रहा है। गांव में कोयले की दलाली है, हाथ काले कौन करे। हमें कुछ नहीं मिलता।
  • कन्हैया : सामान ठीक दिलवाना।
  • रामपाल : सामान सरकारी आता है, ठीक ही होता है। बोर 5 इंच का होगा।
  • कन्हैया : उसमें मोटर भी लग जाएगी ना
  • रामपाल : देख लो, हमारे भी लगी है। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यह रुपए मंदिर के सामने सुरक्षित रखे है। (MP News)

Updated on:

30 Nov 2025 02:23 pm

Published on:

30 Nov 2025 02:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / 'ये सिक्योरिटी है', सरपंच ससुर ने हैंडपंप के नाम पर लिए 20-20 हजार, वीडियो वायरल

