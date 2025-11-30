MP के सभी टाइगर रिजर्व में बंद हुई ये सेवा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

supreme court orders night safari ban in all tiger reserves (फोटो- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वेबसाइट)
Supreme Court Order: पर्यटक अब टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देशभर में एक दिसम्बर से नाइट सफारी बंद होने जा रही है। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डारेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (Satpura Tiger Reserve) में नाइट सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सैलानियों को राशि वापस करेगा। (MP News)
एसटीआर के बागरा और पिपरिया बफर जोन में नाइट सफारी कराई जाती है। इसके लिए देशभर से सैलानी ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। रोजाना शाम लगभग छह बजे से सफारी वाहन सैलानियों को लेकर जंगल में निकल जाते हैं। पर्यटकों को टार्च के रोशनी में टाइगर, तेंदुआ सहित वन्य प्राणी दिखाए जाते हैं। अब टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में सैलानियों को सिर्फ दिन की सफारी कराई जाएगी।
जंगल में भी टाइगर, तेंदुआ सहित वन्य प्राणियों की दिनचर्या तय है। थकावट दूर करने जानवरों को भी भरपूर नींद और खाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जानवर की उग्रता अधिक होना हानिकारक रहता है। नाइट सफारी वाले वाहनों की आवाज जंगल की शांति भंग करती है। व्यवस्था भी बिगड़ रही थी। इसलिए वन्य और जंगल की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। - एसएस राजपूत, रिटायर्ड पीसीसीएफ एवं पूर्व एमडी राज्य वन उपज संघ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक दिसम्बर से एसटीआर में नाइट सफारी बंद (night safari ban) कर दी जाएगी। सैलानियों की एडवांस बुकिंग में जमा की राशि वापस करेंगे। यह आदेश देश के सभी टाइगर रिजर्व के लिए है। - राखी नंदा, फील्ड डायरेक्टर एसटीआर
