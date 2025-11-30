MP के सभी टाइगर रिजर्व में बंद हुई ये सेवा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

Supreme Court Order: पर्यटक अब टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देशभर में एक दिसम्बर से नाइट सफारी बंद होने जा रही है। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए थे। इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डारेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (Satpura Tiger Reserve) में नाइट सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सैलानियों को राशि वापस करेगा। (MP News)