इस शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

ujjain traffic diversion due to vip movement in cm son wedding (फोटो- सोशल मीडिया)
CM Mohan Yadav Son Wedding: 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे के विवाह को लेकर शहर में 50 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कई मार्ग डायवर्ट किए हैं, तो कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। शहरवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों की ओर न जाएं और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। (Ujjain Traffic Diversion)
इंदौर, देवास, भोपाल- सिंहस्थ बायपास होकर कार्यक्रम स्थल
पुलिस ने सामूहिक विवाह समेलन वाली भीड़ से बचाने के लिए मंदिर के लिए विशेष मार्ग योजना तैयार की है।
भीड़ प्रबंधन के लिए अलग-अलग एग्जिट रूट तय किए गए हैं।
सांवरा खेड़ी स्थित विवाह स्थल की तैयारियों का जायजा लेने मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के साथ पहुंचे। सामूहिक विवाह समारोह की विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अनिल जैन कालूहेड़ा के साथ कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। (Ujjain Traffic Diversion)
