उज्जैन

इस शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

Ujjain Traffic Diversion: उज्जैन में सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे के विवाह समारोह में भारी भीड़ की आशंका। पुलिस ने कई मार्गों में ट्रैफिक डायवर्जन और अलग पार्किंग व्यवस्था लागू की।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Nov 30, 2025

ujjain traffic diversion vip movement cm mohan yadav son wedding mp news

ujjain traffic diversion due to vip movement in cm son wedding (फोटो- सोशल मीडिया)

CM Mohan Yadav Son Wedding: 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे के विवाह को लेकर शहर में 50 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कई मार्ग डायवर्ट किए हैं, तो कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। शहरवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों की ओर न जाएं और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। (Ujjain Traffic Diversion)

  1. शांति पैलेस, हरिफाटक मार्ग
  2. नीलगंगा चौराहा, हरिफाटक मार्ग
  3. लालपुल टी, हरिफाटक मार्ग
  4. आस्था गार्डन तिराहा, दाउदखेड़ी सिंहस्थ बायपास
  5. इंजीनियरिंग कॉलेज तिराहा, आस्था गार्डन तिराहा।

यह रहेगा रूट प्लान

इंदौर, देवास, भोपाल- सिंहस्थ बायपास होकर कार्यक्रम स्थल

  1. इंदौर/देवास/भोपाल से आने वाले वाहन तपोभूमि, आस्था गार्डन तिराहा, सिंहस्थ बायपास, दाउदखेड़ी टर्निंग से कार्यक्रम स्थल पर जा सकेंगे।
  2. बड़नगर/उन्हेल/नागदा से आने वाले वाहन धरम बड़ला से साडू माता बावड़ी, सिंहस्थ बायपास से दाउदखेड़ी टर्निंग तक जा सकेंगे।
  3. स्थानीय उज्जैन अतिथि तीन बत्ती से लोटि स्कूल, हनुमान नाका, कचरा घर, जंतर-मंतर, लालपुल टर्निंग, छोटी रपट, पंचमुखी हनुमान से कार्यक्रम स्थल तक जा सकेंगे।
  4. भीड़ से बचने का वैकल्पिक मार्ग के रूप में तपोभूमि से बदनावर फोरलेन, अभ्युदय जैन तीर्थ चंदूखेड़ी, धरम बड़ला, मोहनपुरा ब्रिज, सिंहस्थ बायपास से दाउदखेड़ी टर्निंग तक पहुंच सकेंगे।

महाकाल दर्शनार्थियों के लिए अलग रूट

पुलिस ने सामूहिक विवाह समेलन वाली भीड़ से बचाने के लिए मंदिर के लिए विशेष मार्ग योजना तैयार की है।

  1. देवास/भोपाल/इंदौर दिशा से आने वाले श्रद्धालु चंदेसरी, गरोठ फोरलेन, निर्मला कान्वेंट, नागझिरी पाइप फैक्ट्री, पंड्याखेड़ी, मंडीगेट, कोयला फाटक, चामुंडा माता चौराह, इंदौरगेट, हरिफाटक टी से इंटरपिटेशन पार्किंग तक जा सकेंगे।
  2. सांवेर रोड से आने वाले श्रद्धालु तपोभूमि, बदनावर बायपास, चंदूखेड़ी, धरम बड़ला, मोहनपुरा ब्रिज, मुरलीपुरा, शंकराचार्य, नृसिंह घाट से चारधाम पार्किंग में जा सकेंगे।

स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था

  1. वाहनों को अलग-अलग निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा।
  2. पी-2, वीआइपी/वीवीआइपी पार्किंग, पी -3- आमंत्रित अतिथि पार्किंग, पी - टू-व्हीलर पार्किंग, पी 5 टू-व्हीलर पार्किंग और पी 6, पी 7 और पी 3 चार पहिया पार्किंग रहेंगी।

वीवीआइपी के लिए विशेष मार्ग

  • शादी समारोह में शामिल होने वाले प्रमुख अतिथि सीधे हरिफाटक होकर वाकणकर ब्रिज पहुंचेंगे।
  • भोपाल, इंदौर, देवास, बड़नगर दिशा से आने वाले वीआइपी शांति पैलेस तिराहा, हरिफाटक मार्ग, वाकणकर ब्रिज टर्निंग से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे।
  • सर्किट हाउस से आने वाले वीआइपी गेस्ट सर्किट हाउस, भरतपुरी तिराहा, नानाखेड़ा, शांति पैलेस, हरिफाटक, वाकणकर ब्रिज से कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकेंगे।

एग्जिट रूट भी किए तय

भीड़ प्रबंधन के लिए अलग-अलग एग्जिट रूट तय किए गए हैं।

  1. इंदौर/देवास/भोपाल की ओर लौटने वाले दाउदखेड़ी टर्निंग से चांदमुख होते हुए बदनावर बायपास की ओर जाएंगे।
  2. बड़नगर/उन्हेल/नागदा/आगर की ओर जाने वाले गेस्ट दाउदखेड़ी टॉर्नंग, चिंतामन ब्रिज से सिंहस्थ बायपास की तरफ जा सकेंगे।
  3. स्थानीय अतिथि पंचमुखी हनुमान, लालपुल, जंतर-मंतर, हरिफाटक ब्रिज के नीचे से नीलगंगा चौराहा की तरफ जा सकेंगे।

विवाह स्थल की तैयारियां देखीं

सांवरा खेड़ी स्थित विवाह स्थल की तैयारियों का जायजा लेने मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के साथ पहुंचे। सामूहिक विवाह समारोह की विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अनिल जैन कालूहेड़ा के साथ कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। (Ujjain Traffic Diversion)

Updated on:

30 Nov 2025 09:39 am

Published on:

30 Nov 2025 09:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / इस शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

