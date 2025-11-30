इस शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

CM Mohan Yadav Son Wedding: 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे के विवाह को लेकर शहर में 50 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ने की आशंका है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कई मार्ग डायवर्ट किए हैं, तो कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। शहरवासियों से अपील है कि अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों की ओर न जाएं और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। (Ujjain Traffic Diversion)